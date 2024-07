Morto il sindaco, choc in Barbagia 

Oniferi perde il suo sindaco. Davide Muledda, 48 anni, da due alla guida del paese, è morto ieri gettando nella disperazione i familiari, la comunità, il mondo della politica e i tanti amici che apprezzavano le sue grandi doti. Ha cessato di vivere mercoledì notte, nella sua casa di Cala Liberotto, dopo essere rientrato da Milano dove era stato ricoverato per un tumore. Era in attesa di un intervento previsto l’11 luglio.

Il curriculum

Avvocato, è stato tra i fondatori dei Rossomori. Era figlio dell’avvocato Nicolino Muledda, nipote di Gesuino, storico dirigente del Partito comunista e già assessore regionale all’Agricoltura negli anni Ottanta. Nel 2014 entrò nel Consiglio comunale di Nuoro. Nel 2022 ha deciso di mettersi al servizio della comunità di origine, Oniferi, a cui, nonostante abitasse da tempo a Nuoro, era legato. Eletto con il 66,6% dei voti nella lista “Progetto per Oniferi”. Lo scorso febbraio, durante una festa, la brutta sorpresa dell’auto incendiata. Ma la grande solidarietà lo ha aiutato a non arrendersi. La sua disponibilità e l’impegno sono stati sempre apprezzati dai compaesani e dai vari primi cittadini che con lui avevano stretto un forte legame, anche d’amicizia. Sino all’ultimo giorno si è occupato e preoccupato della sua comunità, mandando avanti pratiche e fissando appuntamenti. La sua scomparsa ha suscitato un enorme sconforto.

Il lutto

Innumerevoli i messaggi di affetto e cordoglio dei sindaci sardi, a iniziare da quello di Daniela Falconi, presidente dell’Anci. Addolorati i colleghi sardi, quelli dell’Unione Comuni della Barbagia, guidati da Pietro Zedda: «Siamo frastornati e increduli. Davide era un uomo onesto e un amministratore coraggioso e capace. Ci sentiamo scippati di uomo che era davvero una risorsa fondamentale a disposizione della sua comunità e del nostro territorio, persona leale e preparata». In tribunale osservato un minuto di silenzio. Toccante il messaggio in limba della Pro Loco: «Nos lassas chentza paragulas e chin su coro a pipinias, adiosu Davide, sindigu istimau e pessone de gabbale». Camera ardente stamattina in Municipio, funerali alle 17.30 nella chiesa di Sant’Anna.

