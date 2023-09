Morto il pensionato investito  

Non ce l’ha fatta Angelo Preiata, il pensionato di 68 anni di Posada che due giorni fa era stato investito da un’auto nel centro del paese. Si è spento ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato ricoverato a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’incidente.

In ospedale

Urtato da una utilitaria condotta da una donna di Torpè mentre attraversava la strada in via Gramsci, l’uomo fin da subito era apparso in condizioni serie. In un primo momento, non rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori, tant’è che era stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero Aerus. Situazione che col passare dei minuti sembrava fosse migliorata. L’uomo è stato sottoposto ad accurati controlli al San Francesco. Ed qui il quadro clinico del sessantottenne ha messo in evidenza due preoccupanti ematomi alla testa che hanno convinto i sanitari a intervenire chirurgicamente per cercare di ridurli.

Il dolore

Le condizioni dello sfortunato pensionato sono andate in progressivo peggioramento: entrato in coma è stato trasferito in terapia intensiva dove per diverse ore ha lottato tra la vita e la morte, spegnendosi nelle prime ore di ieri pomeriggio. La tragica notizia è subito rimbalzata a Posada dove la comunità è rimasta sconvolta.

La tragedia

L’incidente si era verificato intorno alle 17.30 nella trafficata via Gramsci a poche decine di metri dall’incrocio con via Veneto, le due strade principali del paese.

Preiata aveva deciso di attraversare la strada in un punto in cui non ci sono strisce pedonali e forse abbagliato dal sole non si è accorto dell’arrivo di una Fiat Panda che in quel momento stava procedendo in direzione di La Caletta. La donna che era al volante stava viaggiando piano, ma nonostante ciò non è riuscita ad evitare l’impatto che ha causato la tragedia. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto insieme a due ambulanze del 118 sono accorsi anche i carabinieri di Torpè per i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto sotto lo sguardo di numerose persone che in quel momento si trovavano all’esterno di un’attività commerciale.

I funerali del pensionato si terranno domani mattina alle 10.30 nella cappella del cimitero del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA