Morto il pensionato ferito dopo una brutta caduta 

Non ce l’ha fatta Francesco Mureddu, il 91 enne originario di Fonni ma da tempo residente a Nuoro, che giovedì era finito in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco in seguito alle ferite riportate in seguito ad una rovinosa caduta in città.

L’uomo è morto nel fine settimana in ospedale. L’episodio era avvenuto attorno alle 13 di giovedì in via Manzoni, a poca distanza dalla banca, dove l’anziano che si muoveva con l’aiuto di un tutore ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo violentemente la testa. A terra, una macchia di sangue ha evidenziato la gravità della situazione e reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro con un’ambulanza del 118, scortata da un’auto della polizia locale.

Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto fanno propendere per un incidente autonomo, la caduta sarebbe stata in seguito ad un malore o un mancamento. Le verifiche, con alcuni testimoni e le immagini delle videocamere, averebbero stabilito che si è trattata di una tragica fatalità. A complicare il quadro, oltre l’età, il fatto che l’anziano abbia battuto il capo a terra.

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