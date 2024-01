Morto il pensionato caduto nel vano del montacarichi  

Dopo l’incidente domestico del 21 novembre scorso Ignazio Amato non si è mai ripreso. L’uomo di 84 anni, in passato operaio dell’Ente Foreste, è morto ieri, sessantaquattro giorni dopo essere caduto nella tromba del montacarichi installato nella sua abitazione per portare legna e spesa al piano superiore. Dopo un periodo trascorso all’ospedale Brotzu di Cagliari aveva iniziato un percorso riabilitativo, ma le conseguenze della rovinosa caduta gli sono state fatali. È morto nella sua casa di Cardedu, dov’era rientrato dopo la degenza in ospedale. Amato era originario di Bosa, ma dal 1993 aveva messo radici a Cardedu, dopo il rientro dalla Germania dov’era emigrato per lavoro. Il giorno in cui è accaduto l’incidente, il pensionato stava armeggiando il montacarichi ma un imprevisto lo aveva tradito. L’anziano era caduto nel vano in cui aveva adagiato il macchinario. Un volo di tre metri che gli aveva procurato dolori lancinanti alle gambe. Aveva chiesto aiuto e sul posto erano arrivati alcuni vicini che avevano chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e allertato il 118. In virtù della delicata dinamica era stato richiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus. A bordo di Echo Lima 3, decollato da Elmas, il paziente era stato trasferito al Brotzu, nel reparto di Ortopedia. Ma in questi mesi le sue condizioni cagionevoli non sono mai migliorate e ieri Ignazio Amato si è arreso. Oggi familiari e amici lo accompagneranno nell’ultimo viaggio. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA