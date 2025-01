Morto il nonno della città 

Si è spento ieri a 106 anni e mezzo Emanuele Basciu, il nonnino più anziano di Carbonia. Nato nel settembre del 1924 nei medaus fra le colline di Sirri e Cannas di Sopra, era stato in guerra in nord Africa. Sei anni fa ricevette l’augurio del cantautore Ron, autore del brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” quando seppe che Emanuele e un’altra centenaria di Carbonia, Luisa Cossu (nata a Serbariu e scomparsa un paio di anni fa) si erano per davvero incontrati dopo 100 anni: da bambini giocavano insieme a Serbariu. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA