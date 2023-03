Non ce l’ha fatta Maurizio Muscas, il 62enne di Quartu coinvolto in un incidente sabato sera a Is Pontis Paris. L’uomo era stato portato al Brotzu in codice rosso ma le sue condizioni sono peggiorate ed è morto ieri mattina. Muscas, macellaio con un box al mercato di San Benedetto di Cagliari, viaggiava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo della Suzuki ed è finito contro lo spartitraffico.

