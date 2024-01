Morto il decano dei sarti 

Se n’è andato nella serata di ieri all’età di 94 anni Francesco Manelli, il maestro dei sarti che per 67 anni ha vestito intere generazioni di famiglie iglesienti. Esattamente un anno gli fu riconosciuta una targa al merito da parte dell’amministrazione comunale. «Purtroppo ci ha lasciato un esempio di amore per la famiglia, per il lavoro, per la comunità che lo ha ospitato», commenta il sindaco Mauro Usai: «È stato un esempio che vorremmo ricordare anche a livello istituzionale negli anni che seguiranno». Mannelli era originario di Gavoi, dove – rivela l’amico Marco Eltrudis – avrebbe dovuto recarsi nei giorni prossimi «per ricevere dal Comune un altro riconoscimento alla sua grande figura professionale: sono molto triste, mancherà all’intera comunità, come professionista e come persona». (ad. s.)

