Morto Franceschini Fu tra i fondatori delle Brigate Rosse 

Milano. È morto a 77 anni Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Il decesso è dell’11 aprile ma la notizia si è diffusa solo ieri. Nato a Reggio Emilia da una famiglia di tradizione comunista, ha sempre sostenuto che il suo percorso fu un seguito della lotta partigiana, una sorta di filo rosso. Franceschini fu condannato con sentenza definitiva per l’uccisione di due esponenti del Msi a Padova nel giugno del 1974 e il sequestro a Genova del giudice Mario Sossi, nello stesso anno. In tutto è stato condannato a oltre sessant'anni di carcere per duplice omicidio, costituzione di banda armata, costituzione di associazione sovversiva, sequestro di persona, oltraggio a pubblico ufficiale e rivolta carceraria, ma la sua pena verrà poi ridotta. Entrato giovanissimo nella Fgci, si allontanò dal Pci dopo degli scontri con il servizio d’ordine del partito in una manifestazione nel 1969 contro la base Nato di Miramare di Rimini.

Nel febbraio del 1971 non si presentò al servizio di leva e iniziò la clandestinità. A Milano, nel 1970, aderì alla lotta armata e partecipò alla fondazione delle Brigate Rosse, diventandone un leader. Arrestato con Curcio l’8 settembre del 1974 grazie alla collaborazione di Silvano Girotto, conosciuto come “Frate Mitra”, aderì dal carcere al Partito Guerriglia di Senzani, che si era scisso dalle Br di Moretti. Tra i fautori della caccia agli “infami” che comporterà le esecuzioni di militanti accusati di delazione, minacciò di morte Toni Negri nel carcere di Palmi accusandolo di cercare patti con la giustizia. Nel 1982 si dissociò dalla lotta armata e, pur non rinnegando la sua militanza, espresse pentimento. Nel 1987 i primi permessi premio, poi i domiciliari. Lasciò il carcere definitivamente nel 1992 a pena estinta e, dopo 18 anni di reclusione, lavorava all’Arci Ora d’Aria.

