Morto durante la caccia: sì all’autopsia 

Primo atto d’indagine, ieri, sul decesso del cacciatore di Villacidro, Pietro Mais, vittima di un incidente di caccia avvenuto domenica scorsa nelle campagne di Aglientu. I consulenti della Procura di Tempio hanno effettuato a Sassari, nella Struttura complessa di Medicina legale di Rizzeddu, l’autopsia sul corpo della vittima. Come prevede la legge, per il conferimento dell’incarico è stato necessario notificare l’atto all’indagato di omicidio colposo. La persona che è stata indicata dai carabinieri della Compagnia di Tempio come presunto responsabile dell’incidente è un cacciatore di Calangianus, Raffaele Inzaina, di 37 anni. Secondo i militari sarebbe stato Inzaina a sparare il colpo di fucile che, dopo una deviazione su un masso di granito, quindi per fatalità, ha raggiunto Pietro Mais (63 anni) all’addome. Il cacciatore indagato è assistito dagli avvocati Maurizio e Sergio Diomedi. I carabinieri della Compagnia di Tempio hanno sequestrato armi e cartucce per tutte le verifiche tecniche sull’incidente avvenuto nella località di Mascaricciu. Mais è morto dopo il ricovero nell’ospedale Giovanni Paolo I; i medici legali incaricati dalla Procura di Tempio dovranno stabilire se oltre le lesioni interne causate dal proiettile, altre circostanze abbiano portato alla morte della vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA