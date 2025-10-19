Morto dopo lo scontro con l’auto 

È deceduto all’ospedale civile di Sassari, dopo ventiquattro ore dall’incidente, Antonio Corda, il 90enne di Porto Torres rimasto coinvolto nel violento impatto contro un’auto che ha distrutto la sua Apecar, scaraventandolo sull’asfalto. Il pensionato non ce l’ha fatta, troppo gravi le lesioni riportate sabato, alle 18, sulla provinciale ex 131, alle porte della città, quando a bordo del suo motocarro, aveva appena lasciato la campagna, nella zona Li Piadriazzi, per fare ritorno a casa, nel quartiere del Villaggio Satellite, dove ad attenderlo c’era la moglie. Ieri sera, la donna insieme ai figli, hanno ricevuto la triste notizia.

L’incidente

La sua Ape 50, era stata speronata da un’Alfa Brera che sopraggiungeva da Sassari, urtando il motocarro ad alta velocità, mentre sbucava al bivio per Sorso. Nello scontro violento, l’Apecar è stata distrutta, un groviglio di lamiere, pezzi di carrozzeria che come schegge hanno invaso la carreggiata a decine di metri di distanza dal punto dell’impatto. L’anziano è stato catapultato sull’asfalto, immobile seppure vigile e cosciente, ma con diverse fratture agli arti, un trauma cranico facciale e lesioni all’addome e al torace. All’arrivo dei soccorsi, gli operatori sanitari del 118 si sono trovati davanti una scena drammatica, il pensionato a terra e il suo mezzo irriconoscibile, dell’investitore neppure l’ombra. Vista la gravità delle condizioni del 90enne, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Areus. L’equipe medica dopo averlo stabilizzato lo aveva trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata e ricoverato in terapia intensiva. Nelle ultime ore le sue condizioni erano peggiorate, fino al decesso nel pomeriggio di domenica.

Denunciato

Si aggrava anche la situazione del conducente dell’auto che non si era fermato per prestargli soccorso, allontanandosi dal luogo del sinistro. La sua Alfa Brera è stata individuata e rintracciata più tardi dai carabinieri, nel quartiere Serra Li Pozzi, poco distante dal punto dell’incidente. Il conducente, qualche ora dopo si era presentato spontaneamente in caserma, a Porto Torres, accompagnato dai suoi avvocati, Agostinangelo Marras e Letizia Forma. Nei suoi confronti era scattata la denuncia per gravi lesioni colpose e omissione di soccorso, ed ora si profila il reato di omicidio stradale colposo, un atto dovuto in questi casi, sui cui sarà la magistratura a fare chiarezza.

