Morto dopo l’incidente: «Cosa è accaduto?» 

«Vogliamo vederci chiaro e capire se sia stato fatto il possibile per salvarlo. È arrivato nel pronto soccorso cosciente, con assegnato un codice giallo: poi si è sentito male ed è morto». Patrizia Cenni è la moglie di Ignazio Cabiddu, il 69enne deceduto alle 15 di venerdì all’ospedale Santissima Trinità dopo un incidente stradale avvenuto a San Bartolomeo. Con lei ci sono il figlio Matteo e la figlia Roberta. Sono distrutti dal dolore per la perdita «di un uomo disponibile, ben voluto da tutti e pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno». Si sono affidati a un avvocato e attendono l’esito degli accertamenti sul corpo del loro caro perché vogliono avere delle certezze su cosa sia accaduto venerdì a fine mattina, sulla dinamica dell’incidente, sui soccorsi e su cosa sia stato fatto (o eventualmente non sia stato fatto) in ospedale.

Il ricordo

«Ignazio è nato a Mandas ma a soli sei mesi è andato a vivere a Cagliari, a Is Mirrionis, con la sua famiglia. È cresciuto qui e ci siamo conosciuti quando eravamo molto giovani e ci siamo sposati, trasferendoci a Selargius e creando la nostra famiglia con la nascita dei nostri due figli». Patrizia Cenni ricorda suo marito, l’uomo della sua vita. Il 69enne era in pensione da più di quattro anni dopo aver lavorato come cassiere e poi soprattutto come magazziniere nella ditta Maioli Ceramiche di via Dolcetta. Venerdì mattina, Ignazio Cabiddu era andato a Pirri per una commissione. Poi quasi certamente ha deciso di passare, a bordo della sua inseparabile Lambretta, al Poetto per poi rientrare a casa e aspettare il resto della famiglia per pranzo. Invece c’è stato l’incidente: secondo una prima ricostruzione l’auto sarebbe uscita dalla piazzetta di San Bartolomeo (dove c’è la chiesa) e ci sarebbe stato l’impatto con la moto proveniente da viale San Bartolomeo e diretta verso via Vergine di Lluc.

La passione

Il 69enne aveva una passione sfrenata per la sua Lambretta, lasciata dal padre. Se ne occupava con grande attenzione e amore. «Faceva parte di un gruppo di appassionati di Lambrette», ricorda ancora la moglie, «e organizzavano spesso dei giri in diversi paesi e zone della Sardegna». Anche venerdì era uscito con la sua moto. Dopo l’incidente, dai racconti di alcune persone e dalla ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Locale, era cosciente: ha anche avviato lo scambio dei dati personali con il conducente dell’auto, un militare di 42 anni. Non sembrava essere grave e quando i soccorritori del 118 sono intervenuti è stato accompagnato al Santissima con assegnato un codice giallo. «Non ci ha avvisato nessuno», spiega la moglie. «Alle 14, non vedendolo rientrare, l’ho chiamato al cellulare. Ha risposto un agente della Municipale dicendo che c’era stato un incidente e che Ignazio era al Santissima mentre i suoi effetti personali li avevano negli uffici della Polizia Locale. Siamo andati in ospedale subito dopo: nessuno ci dava informazioni, poi ci hanno comunicato che era morto». Chi era presente ha raccontato che il 69enne si sarebbe sentito male dopo aver trascorso del tempo nella sala d’attesa. Sembra che non gli fosse stato fatto ancora alcun accertamento. «Vogliamo solo sapere se poteva essere salvato», ripetono i familiari.

