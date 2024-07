Morto dopo la rissa, un indagato  

Nell’inchiesta per omicidio preterintenzionale per la morte del Matteo Usai il sostituto procuratore Nicola Giua Marassi ha iscritto un nome nel registro degli indagati: si tratta di un giovane compaesano del 55enne di Giba, deceduto in ospedale dopo alcune settimane di ricovero, che avrebbe partecipato alla lite e al presunto alla lite e al presunto pestaggio avvenuto il 18 giugno scorso. Oggi il pubblico ministero assegnerà l’incarico per l’autopsia che dovrà chiarire se il decesso può in qualche modo essere collegato ai colpi ricevuti durante l’eventuale colluttazione.

L’indagato

A distanza di poche ore dall’apertura del fascicolo, la Procura di Cagliari ha indagato Samuele Pintus, 21 anni, che ha immediatamente nominato come proprio difensore l’avvocato Riccardo Floris. Oggi il legale sarà convocato nell’ufficio del pubblico ministero Giua Marassi per il conferimento dell’incarico al medico legale che, con ogni probabilità, eseguirà l’autopsia già nel pomeriggio o al massimo domani. Lunedì il magistrato, saputo della morte di Matteo Usai, aveva bloccato i funerali già fissati alle 17 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Giba, ordinando il sequestro della salma.Il 55enne è deceduto sabato in ospedale dopo un ricovero di tre settimane. L'uomo era stato soccorso dal 118, da qui l'arrivo in Pronto soccorso con assegnato un codice giallo. Ai medici – secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Carbonia – lo stesso ferito avrebbe dichiarato di essere stato picchiato nel corso di una lite. Una scazzottata a seguito di una discussione. Le condizioni di Usai non erano apparse da subito gravi, ma dopo tre settimane di ricovero il suo quadro clinico è peggiorato e sabato scorso il suo cuore ha smesso di battere.

L’autopsia

Questa mattina, in Procura a Cagliari, sarà formalizzato l’incarico al medico legale, con l’avvocato difensore di Samuele Pintus che potrà decidere se nominare un proprio consulente di fiducia. Facoltà che è stata estesa anche ai familiari della vittima: Giuseppe Saverio, Rosa Maria, Maria Carmela, Silvana, Antonio, Vittoria, Gianna e Anna Usai. Terminata l’autopsia la salma sarà riconsegnata ai congiuti per i funerali.

