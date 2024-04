Morto dopo la rapina: «Giudizio immediato per i due indagati» 

Potrebbero essere processati direttamente per rapina e morte come conseguenza di altro reato Ilaria Gaviano e Ciprian Baiceanu, 39 e 46 anni, accusati di aver provcato la morte dell’imprenditore Mario Mulas, 75 anni, volato giù dalla finestra di un appartamento sopra l’attività di famiglia in viale Elmas nell’ottobre dello scorso anno. La pm Rita Cariello ha formalizzato al Gip del Tribunale la richiesta di giudizio immediato nei confronti di entrambi gli indagati, difesi dagli avvocati Carlo Demurtas e Carlo Amat.

L’uomo, stando alla ricostruzione della Procura, sarebbe caduto dalla finestra nel tentativo di liberarsi dopo essere stato chiuso dentro dalla coppia dopo la rapina. La pm ha chiesto il giudizio immediato perché ritiene evidente la prova del reato. In caso di via libera del Gip, i familiari della vittima si costituiranno parte civile con l’avvocato Luca Sannio.

