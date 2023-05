Morto dopo la caduta dall’hotel: l’autopsia conferma l’incidente 

L’autopsia sul corpo di Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, 44 anni, sindaco di Jaworze, piccolo Comune da seimila abitanti nel sud della Polonia, non ha fatto emergere nulla di nuovo: il rappresentante istituzionale è morto per le gravissime conseguenze dovute alla caduta dalla finestra del terzo piano dell’albergo Due Colonne di via Sardegna, alla Marina. Il medico legale Francesco Locco, che ha eseguito l’esame al Policlinico universitario di Monserrato su disposizione della pm Ginevra Grilletti, non avrebbe trovato segni o traumi sul corpo dell’uomo che possano far pensare a nulla di diverso dal tragico volo. E le indagini della Squadra Mobile non hanno fatto emergere elementi che possano far ipotizzare il gesto volontario. Dunque si sarebbe trattato di un incidente. Forse il 44enne si è avvicinato alla finestra in cerca di un po’ di fresco e ha perso l’equilibrio dopo essersi seduto sul davanzale.

Le delegazione

Le indagini dei poliziotti della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e da Veronica Madau, vanno comunque avanti. Sono stati sentiti tutti i componenti della delegazione proveniente dalla Polonia per un viaggio istituzionale. Gli amministratori e imprenditori, sotto choc, hanno raccontato di essere arrivati di mattina in città, di aver trascorso la giornata al mare e in visita al centro storico. Poi la cena e le chiacchierate fino a tarda sera. Verso le due della notte tra lunedì e martedì, la tragedia. L’altro sindaco che si trovava nella stanza, dormiva e non si è accorto di nulla.

Il dolore

«Siamo distrutti dal dolore», sottolinea Gianluca Mureddu, presidente del consorzio Cagliari Centro Storico che, insieme al Gal campidano e al Gal polacco Bielsko, hanno organizzato il progetto di cooperazione internazionale e di gemellaggio con scambi culturali e turistici. «Il giorno dopo, durante la cena, insieme ai componenti della delegazione abbiamo fatto una preghiera per Radoslaw». Le iniziative previste proseguiranno, sospendendo ovviamente le parti più folkloristiche e festose, in segno di rispetto per la morte del giovane sindaco. (m. v.)