Morto dopo dieci mesi di agonia 

La notizia è arrivata subito agli indagati, due in carcere e uno ai domiciliari: Miguel Angel Paez, 69 anni, nato a Buenos Aires, è morto nell’ospedale Giovanni Paolo II dopo dieci mesi di agonia. L’uomo era stato massacrato nella sua abitazione di via Marche a Olbia, picchiato e seviziato anche quando ormai non era più in grado di difendersi. La vittima della feroce aggressione avvenuta la sera dello scorso 3 febbraio, nonostante le cure dei medici, non ha superato le conseguenze dei traumi e delle fratture multiple causati da una pioggia di colpi. E ora l’indagine condotta dai Carabinieri di Olbia e coordinata dalla pm Noemi Mancini cambia radicalmente impostazione. Sotto accusa ci sono Michael Brundu, di 23 anni, Alex Russu, 21enne e Giuliano Petta di 53 anni, tutti di Olbia. Russu è ai domiciliari, gli altri a Bancali. Sino a pochi giorni fa, quando Paez era ancora in vita, la contestazione a carico dei tre era quella di tentato omicidio, adesso il quadro è cambiato e la Procura di Tempio ha iniziato tutti gli accertamenti necessari per stabilire se il decesso dell’argentino sia stato causato dalle violenze subite. Il capo di imputazione potrebbe essere già stato modificato in omicidio, ma sarà comunque decisivo l’esito dell'autopsia che la pm Mancini disporrà nelle prossime ore. Brundu e Petta sono accusati di essere gli esecutori materiali del pestaggio, mentre Russo avrebbe fatto da palo. Il movente dell’aggressione non è chiaro, si parla di una rapina, ma il caso appare più complesso visto che la vittima conosceva Michael Brundu.

Intercettazioni e video

Paez viene ritrovato in fin di vita dai Carabinieri il 5 febbraio, due giorni dopo la rapina nella sua abitazione. Ma alla fine di gennaio l’uomo, un cuoco, aveva denunciato un’altra rapina, sempre nella sua casa di via Marche. È evidente che qualcuno aveva deciso di regolare vecchi conti in sospeso con l’argentino. I Carabinieri arrivano ai tre indagati grazie ai video di un sistema di sorveglianza. Stando alle indagini, Russo fa il “palo”, mentre Brundu e Petta entrano ed escono dalla casa per tre volte, dal pomeriggio alla tarda serata del 3 febbraio. Brundu, però, viene anche intercettato e i Carabinieri ascoltano una conversazione durante la quale di parla di un uomo colpito mentre è a terra e di un debito di 700 euro. I tre indagati, difesi da Cristina Cherchi, Adriano Catte ed Eleonora Bianco, respingono tutte le accuse.

