«Morto di fame vago per Cagliari distrutta» 

«Sono in giro per la città morto di fame. Non c’è pane, non c’è acqua, non c’è luce, non c’è una persona amica, senza soldi, senza conforto. I soldati m’hanno offerto un po’ di riso. Ero da ieri senza mangiare. Si beve a un tubo rotto nella via Concezione. La chiesa ormai è distrutta. C’è in piedi solo la chiesa del Sepolcro. Ma è male in arnese. Dei superiori, neppure l’ombra. Vedo solo qualche volta dottor Marcialis, anche lui stanco e avvilito», sono le parole di don Mario Floris, viceparroco di Sant’Eulalia. Ed è da questa testimonianza glaciale che dobbiamo partire per dare un valore all’incontro di domani (alle 17.30) al Teatro Sant’Eulalia sui bombardamenti che Cagliari patì nel febbraio del 1943.

Il testimone

Sarà l’intreccio tra due esperienze emblematiche: da una parte il racconto di chi fu costretto a sfollare per trovare rifugio nell’entroterra dell’Isola, dall’altra la testimonianza di chi rimase, assistendo in prima persona al crollo della vita quotidiana sotto le bombe. Lo spirito dell’iniziativa è evidente nelle parole di chi oggi raccoglie il testimone di don Floris, don Marco Lai, parroco di Sant’Eulalia: «Sono trascorsi 83 anni dal 1943, ancora oggi la brutalità delle guerre nel mondo in Europa e nel Mediterraneo, ripetono bombardamenti che distruggono città, causano sfollati e profughi. Scelte politiche scellerate inquietano il presente come il passato. Il far memoria della Cagliari del ’43 sia per il presente un monito per aborrire ogni guerra».

Il programma

Dopo i saluti di don Lai, la riflessione prende avvio con la proiezione del documentario “Cagliari 1943. Memorie di uno sfollamento”, firmato da Stefano Sernagiotto e Giampaolo Salice. Il film raccoglie e restituisce le voci di chi, nel 1943, fu costretto a lasciare Cagliari portando con sé il peso della paura, dell’incertezza e della perdita. Alle 18.30 va in scena “Tutti sono andati via. Ci han lasciato soli”, lettura scenica tratta proprio dal diario cronistorico di don Mario Floris. La sua intensa testimonianza è interpretata da Elio Turno Arthemalle, accompagnata dalle musiche originali di Francesco Medda Arrogalla e arricchita dall’inquadramento storico di Antonello Zanda, che aiuta a collocare i fatti nel più ampio contesto della guerra. L’iniziativa è realizzata dalla parrocchia di Sant’Eulalia e dal Mutseu, in collaborazione con la Società Umanitaria Cineteca Sarda, Theandric Teatro della Non Violenza, La Marina il Quartiere della buona impresa e Khorakhané.

Antonietta Andretta

Chissà se fra il pubblico non mancherà una delle ultime testimoni dei bombardamenti del 17 febbraio 1943: Antonietta Andretta. Era in fasce, 6 mesi, una bomba le portò via il braccio sinistro e tante altre cose. Antonietta ha lavorato per 35 anni all’Archivio di Stato. Fu resa invalida da neonata, fuggiva per le vie di Stampace tenuta in braccio dalla bambinaia di appena 12 anni, Annunziata. Quando giunsero al rifugio lo trovarono sbarrato. Il custode era a pranzo come tutti i cagliaritani a quell’ora. Gli spezzoni le colpirono senza pietà. Speriamo che Antonietta domani abbia la forza e la voglia di essere ancora una volta in prima fila nel ricordo di quelle ore drammatiche.



