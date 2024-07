Morto De Angelis, fu rapito nel 1988 in Costa Smeralda 

ROma. È morto ieri nella sua casa romana il costruttore Giulio De Angelis, vittima di uno dei sequestri di persona più clamorosi firmati dall’Anonima sarda.

L’imprenditore venne rapito la notte del 12 giugno del 1988 da un commando composto da quattro banditi mentre dormiva nella sua villa di Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda. Appena due anni prima il costruttore romano aveva dovuto piangere il figlio Elio, famoso pilota di Formula Uno morto il 15 maggio del 1986 in un incidente mentre provava la sua Brabham sul circuito francese di Le Castellet.

Giulio De Angelis rimase in ostaggio della banda di rapitori per 142 giorni: il 31 ottobre del 1988 fu rilasciato nelle campagne vicino a Bolotana, nella zona di Badde Salighes, con un orecchio mutilato e dopo il pagamento di un riscatto di tre miliardi e duecento milioni di lire in banconote di piccolo taglio. Per il suo sequestro ci furono molti filoni d’inchiesta e tantissimi indagati ma solo tre condanne, tra cui quella di Matteo Boe, che all’epoca era ancora latitante, ritenuto il custode dell’ostaggio. Determinante per il rilascio, come si scoprirà più avanti, fu l’intervento di don Sergio Mantovani, il cappellano degli autodromi, che Giulio De Angelis aveva conosciuto durante il periodo in cui il figlio Elio correva in F1, che si offrì come mediatore per garantire l’incolumità del costruttore romano e per il pagamento del riscatto.

Prima che imprenditore, De Angelis era stato anche uno sportivo: fu un campione di motonautica capace di vincere sui laghi e mari di tutto il mondo. Nel 1957 conquistò il titolo europeo nella classe 700 fuoribordo sport e nel 1965 conquistò il primo titolo mondiale 500, al quale seguirono quelli del 1969 e del 1970. Una passione per la velocità che trasmise anche al figlio Elio.

