Morto da giorni nella sua abitazione 

Pattuglie dei Carabinieri di corsa verso il centro abitato: preoccupante, di norma, e quando qualcuno le ha viste ferme davanti a un’abitazione pensato al peggio. A un omicidio, tenuto conto che poco prima era stato trovato un corpo senza vita all’interno della propria abitazione.

Invece si trattava di una disgrazia, almeno stando all’attuale ricostruzione. La vittima è un uomo di 60 anni che viveva da solo e aveva l’unica compagnia nei propri quattro cani. I vicini si sono insospettiti per via dell’odore che arrivava dall’abitazione e perché gli animali continuavano ad abbaiare. Così hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Che hanno trovato il cadavere.

L’uomo pare fosse morto già da diversi giorni a causa di un malore e il gran caldo aveva già cominciato a fare il suo effetto sulla salma, subito riconsegnata ai familiari. Si attende solo la data del funerale.

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