Morto da 15 giorni, niente funerale 

È morto venerdì 16 febbraio e ancora si trova in una cella frigorifera dell’ospedale sirai di Carbonia aspettando che qualcuno possa dargli una degna sepoltura. Questa assurda vicenda ha per protagonista Paolo Secci, morto ormai circa due settimane fa: nessuno sino ad oggi è riuscito a garantire a chi lo conosceva la possibilità di dargli un ultimo saluto. Come a dire che l’indigenza e la solitudine spesso non hanno rispetto per niente e per nessuno, neanche per la morte.

Il passato

Il defunto non è un perfetto sconosciuto e nei giorni scorsi la sua morte ha occupato le pagine del giornale e ha interessato le discussioni di molti. Il sessantasettenne era, infatti, legato a un fatto di cronaca avvenuto nel luglio del 2017, ovvero la morte di Sebastian Casula trovato impiccato ad un albero nella pineta di Rosmarino circa un mese dopo la sua morte. In un primo momento si era pensato ad un suicidio, rivelatosi poi falso. Sul banco degli imputati sedeva un’unica persona ovvero Secci presunto responsabile della cessione della dose di droga letale per Casula, occultamento e vilipendio di cadavere. Il procedimento penale si chiuderà per morte del reo.

Gli amici

Gli amici di Secci non entrano nel merito delle vicende passate, ma ritengono che a sia assurdo negare a qualsiasi uomo una giusta conclusione terrena: «Paolo è morto da due settimane e il suo corpo si trova ancora in una cella frigorifera – afferma Giorgio Zara. Lo conoscevo da quando era ragazzo è questa vicenda mi inorridisce. Perché nessuno si occupa immediatamente del problema? Perché è un poveraccio e un uomo solo? Così non va bene». L’unica parente del defunto per via di problemi di salute non può intervenire in maniera diretta e si stanno aspettando i tempi burocratici per sbrigare le pratiche. Giorgio Zara in questi giorni non è rimasto a guardare e ha provato a cercare soluzioni: «Ho parlato con diversi assistenti sociali ma nessuno è intervenuto. I Comuni hanno il dovere di trovare soluzioni dignitose anche in casi come questo, anche quando non hai disponibilità economica. Non riesco ad accettare una fine così per Paolo e per nessun altro».

La situazione

La denuncia di Zara porta in superficie lo stato di solitudine e povertà in cui molte persone si trovano a vivere, vedendosi così negata anche la possibilità di fare “l’ultimo viaggio” in maniera decorosa. L’amministrazione comunale però non ci sta a passare come insensibile: «Innanzitutto va ricordato – afferma il sindaco Pietro Morittu, con l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Moi – che in casi di assenza di parenti e indisponibilità economica il Comune è più volte intervenuto . Questa situazione è però diversa. Non abbiamo alcun tipo di responsabilità poiché, stando a quanto è dato noi sapere, è in corso un atto autorizzativo da parte di altri enti».

