Morto Concutelli Uccise Occorsio 

Ostia. A giugno avrebbe compiuto 79 anni, di cui quasi la metà trascorsi in carcere. Si è spento ieri nella sua casa a Ostia, dov’era agli arresti domiciliari, Pierluigi Concutelli, esponente del movimento di estrema destra Ordine Nuovo e figura di spicco dell'eversione nera negli anni di piombo.

Da tempo malato, dopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale, stava scontando tre ergastoli per gli omicidi del giudice Vittorio Occorsio, ucciso nel 1976 a Roma, e dei due neofascisti Ermanno Buzzi e Carmine Palladino, compiuti in carcere nel 1981 e l’anno dopo. Irriducibile, Concutelli non ha mai rinnegato la scelta della lotta armata.

«Il rispetto per le vittime c'è, pur non rinnegando quel periodo storico e quel determinato contesto politico», aveva detto in passato. Nel 2011, per motivi di salute, era tornato libero con la sospensione della pena. Una decisione ribaltata dalla Cassazione nell'ottobre del 2015.

RIPRODUZIONE RISERVATA