Morto Calvisi, il bandito buono 

Forse non ha retto al dolore per la scomparsa della moglie, Caterina, sempre al suo fianco, anche nelle difficili battaglie giudiziarie finite con la pesante condanna a trent’anni di carcere. Ciriaco Calvisi, quasi trent’anni vissuti alla macchia prima della grazia da parte del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, è morto ieri nella sua casa di Bitti, appena un paio di settimane dopo la moglie. Aveva 96 anni. Era stato ribattezzato “il bandito buono” perché era rimasto sempre fuori dalle vicende criminali che hanno segnato le cronache della Barbagia dagli anni Sessanta in poi. Nel giugno del 1990, a 61 anni, la sua nuova vita con il ritorno a casa, tra i familiari e il lavoro in campagna, andata avanti sempre con grande discrezione. La pagina più difficile, segnata da quasi trent’anni di latitanza, per lui si era chiusa il giorno del ritorno alla libertà. Da allora, dopo la grande accoglienza che i compaesani gli avevano tributato, è rimasto fuori da ogni ribalta.

La storia

I guai giudiziari di Ciriaco Calvisi, che per i compaesani era “Chircheddu Poiu”, portano lontano nel tempo. Erano iniziati dopo l’assassinio nel 1957 del compaesano Andrea Orunesu, avvenuto durante la festa di san Francesco a Lula. Viene accusato del delitto che aveva seguito quello di Diego Calvisi, fratello di Ciriaco. In primo grado per lui arriva la condanna, poi l’assoluzione. Quindi una nuova condanna. Lui è alla macchia dal 1961: non si fida della giustizia. E prima dell’esito processuale sceglie la via della latitanza che va avanti anche dopo che si spegne l’ultimo tentativo di cancellare l’incubo: nel gennaio del 1976 la Corte d’appello di Roma lo condanna definitivamente a trent’anni per l’omicidio del compaesano. Nel 1990 la svolta con la grazia concessa dall’allora capo dello Stato Cossiga. «Mi sarei costituito solo se fossi stato colpevole di quel delitto, ma non ho mai voluto cedere alla rassegnazione», disse quando nel 1990 riappare nella casa di via Cavallotti, accanto all’anziano padre, alla moglie e a tutti i familiari. Il ritorno alla libertà era stato accompagnato da un’atmosfera di festa. Poi il silenzio, la vita tranquilla tra famiglia e lavoro. Ieri il decesso. Oggi alle 11 i funerali. (f. le.)

