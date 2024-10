Morto all’ecocentro, chiusa l’inchiesta 

Omicidio colposo aggravato dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche: è l’ipotesi di reato formulata dal pm Enrico Lussu con la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio di Massimo Balia, 61enne di Quartu Sant’Elena, rappresentante legale dell’impresa Cosir che gestisce l’ecocentro di Portoscuso in cui il 25 maggio 2023 ha perso la vita il 58enne Fabrizio Cherchi.

L’uomo era scivolato nel compattatore acceso mentre conferiva alcune ramaglie e quando l’addetta al macchinario aveva sentito le grida strazianti di Cherchi, che chiedeva di fermare l'impianto, era ormai troppo tardi. A nulla erano valsi i soccorsi e con non poche difficoltà il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, era stato estratto dal compattatore. L’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto era stata aperta immediatamente e gli inquirenti avrebbero appurato svariate e gravi le violazioni alle norme di sicurezza alla base del grave incidente. Rampa di carico priva di parapetti o barriere di protezione, dipendenti non formati, procedure fatalmente non osservate: sarebbero queste le violazioni che il pm Lussu, titolare del procedimento penale, avrebbe contestato a Massimo Balia, in qualità di legale rappresentante della Cosir srl. Di qui la richiesta di rinvio a giudizio riscontrata dal gip Giulia Tronci che ha fissato per il 17 dicembre l’udienza preliminare. Grande è l’attesa dei familiari di Cherchi che per tutelare i propri diritti si erano rivolti allo Studio3A., società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con la collaborazione dell’avvocato Carlo Salvatore Usai del foro di Cagliari. (red. prov.)

