Una perdita per lo sport e non solo. È morto Alfredo Pala, 65 anni, ex attaccante di Torres, Porto Torres e del Sorso di Amarildo che fece faville in serie C. Ha poi allenato nel settore giovanile del Latte Dolce e poi la Torres femminile lo ha voluto come direttore generale. Giocatore estroso in campo e fuori, da tre anni teneva su Facebook una sorta di diario della sua convivenza col tumore raccontando momenti difficili e squarci di serenità. (g.m.)

