Morto al Porto canale: «Perdita gravissima, amava il suo lavoro» 

Sono seduti nei primi banchi, il giubbino arancione, gli sguardi attoniti. Gli operai della Grendi, non distolgono lo sguardo dalla bara di noce chiaro adagiata davanti all’altare, ricoperta di rose, dove riposa il loro collega, Raffaele Massa, morto a soli cinquant’anni venerdì scorso mentre faceva il suo lavoro al Porto Canale a Cagliari.

Piangono increduli, i pugni stretti, la rabbia dentro. Una fila più in là c’è il fratello di Raffaele, Andrea Massa e l’adorata compagna Katiuscia che non riesce a darsi pace per la fine così atroce dell’amore della sua vita. Sono tantissimi nella chiesa di Sacro Cuore per l’ultimo saluto a questo ragazzone dal sorriso sempre stampato in volto. Un gigante buono. Sapeva farsi volere bene, come dice il fratello Andrea prendendo la parola alla fine della celebrazione: «amava quello che faceva, il suo lavoro. Il lavoro era il faro della sua vita. Amava la sua azienda e ringrazio tutti i suoi colleghi che sono qui e che erano diventati la sua seconda famiglia». Non ci sono parole d’accusa. Questo è solo il tempo del dolore e del ricordo. «Raffaele lo conoscevano tutti», prosegue commosso il fratello, «era un allegrone e un gran lavoratore. Purtroppo la vita gli ha voltato le spalle proprio adesso che aveva trovato la felicità con Katiuscia e con un lavoro stabile».

Le lacrime

Un lungo applauso dopo il discorso. Katiuscia ascolta e non riesce a trattenere le lacrime nemmeno quando è don Antonello Piras a cercare parole di consolazione. «La chiesa così piena è il segno di quanto Raffaele si sia fatto volere bene», dice il sacerdote durante l’omelia, «qui davanti a me, davanti a Raffaele, ci sono i parenti, c’è la famiglia, ci sono i colleghi, tutti uniti in un unico cuore. Amore significa anche soffrire». In queste occasioni, «le parole sembrano inutili, ci piacerebbe stare in silenzio, anche perché quando parte un fratello caro è un dolore anche per la parrocchia». La morte «sembra asfaltare tutto, ci toglie i progetti e i sogni, ma c’è una cosa che non ci toglie, ed è l’amore. L’amore che Raffaele ha dato non si perderà. A me consola pensare che la morte dura solo il momento che chiudiamo gli occhi, ma poi questi si riaprono e contemplano un luogo dove non ci sono malattie, dove non c’è sofferenza».

La lettera

Ma adesso qui, in questa chiesa nel cuore del centro storico, la sofferenza è ovunque, tra le navate e nel sagrato. Ed è nelle parole di un amico che legge commosso una lettera. «Ciao Raffaele, eri un uragano di vita, tu che sprigionavi amore. L’amore con Katiuscia era giovane ma tanto forte e tanto grande. I momenti e le emozioni vissute resteranno ricordi indelebili. Eri il nostro supereroe. Con te era tutto più facile. Ti porteremo nel cuore con il tuo sorriso e la gioia di vivere. Proteggi con forza i tuoi cari e la tua cara mamma». Quella mamma, Vincenza, che la malattia tiene lontana da questa chiesa e che in casa, da sabato scorso, continua a ripetere che no «Raffaele non è tornato a casa». Alla fine della messa sono i colleghi della Grendi a portare a spalle il feretro fino al carro funebre. Una macchia arancione sorregge il gigante buono e un grido «Vai Raffaele» esplode nel sagrato, tra gli applausi e i pianti.

