Morto al concerto: fermato un 48enne  

FIRENZE. C’è un fermo per la morte di Antonio Morra, il 47enne che ha perso la vita dopo il concerto dei Subsonica a Firenze di giovedì scorso a cui aveva partecipato insieme alla moglie. Il provvedimento è scattato per un 48enne, tra gli addetti dell'impresa esterna incaricata dell'allestimento del palco al Mandela forum, teatro del decesso di Morra. Si chiama Ibrahimi Senad, è nato a Verona e risiede a Firenze, conosciuto alle forze dell'ordine: sarebbe stato lui a colpire con un violento pugno alla testa sferrato da dietro il 47enne, poi caduto per le scale. Tutto dopo una discussione tra Morra e un gruppo di lavoratori della ditta che doveva smontare il palco.

Attesa l’autopsia

Omicidio preterintenzionale è l'ipotesi di reato contestata al 48enne, che sarebbe contestata in concorso. L'autopsia chiarirà cosa abbia provocato il decesso di Morra, padre di tre figli di cui due piccoli, originario di Potenza, da qualche anno trasferitosi con la famiglia a Pistoia, un lavoro in una ditta nel Fiorentino: se quel pugno o il colpo alla testa cadendo per le scale.

Un epilogo nato da una discussione causata da futili motivi a fine concerto, in parte ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Nei filmati si vede il gruppo degli incaricati all'allestimento, con la pettorina, in fondo alle scale, e Morra che scende barcollando. In un secondo momento, il 47enne è di fronte al gruppo: un uomo lo colpisce alle spalle e il 47enne cade. Da quanto spiegato in una nota della Questura tutto è accaduto intorno alle 23, quando gli agenti sono intervenuti nel piazzale interno al Mandela Forum per la segnalazione di una lite con armi da taglio. E un coltello, piccolo, è stato recuperato: da chiarire a chi appartenesse.

Soccorsi inutili

Il 118 ha poi soccorso, nel cortile della struttura, il 47enne privo di sensi: inutile la corsa a Careggi, all'arrivo in ospedale è stato constatato il decesso. In base agli accertamenti svolti, anche sui video, gli investigatori hanno appunto ricostruito che a colpire Morra sarebbe stato il 48enne: gli avrebbe dato «un potente colpo alla testa sferrato mentre era in corso il deflusso degli spettatori dal concerto». Il gruppo degli addetti all'allestimento è stato poi ascoltato ieri a lungo in Questura.

