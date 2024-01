Morto a caccia, Giba sotto choc 

Solo uno sparo? O più d’uno? Com’erano state collocate le poste? E con che tipo di munizionamento erano caricati i fucili? Prosegue a tappe forzate e nel massimo riserbo l’indagine dei carabinieri della stazione di Teulada sul tragico incidente di caccia che domenica, nelle campagne di Isai, al confine col territorio di Domus de Maria, è costato la vita al 59enne di Giba Massimiliano Sabiu, ucciso accidentalmente dal compagno di battuta Daniele Vargiu, 39 anni, di Teulada. Impossibile, finora, strappare un commento a quest’ultimo: domenica, disperato, era in lacrime per l’accaduto; ieri, così come i suoi familiari, era chiuso in casa e nel silenzio.

Il dolore

Silenzio e tanto dolore anche per i cacciatori della compagnia di Teulada dopo la tragedia. Nessuno vuole rilasciare dichiarazioni. Sicuramente domani saranno tutti a Giba, dove alle 15 nella chiesa di San Pietro Apostolo sono previsti i funerali di Massimiliano Sabiu.

Domenica sera la salma è stata restituita a familiari. Massimiliano Sabiu lascia la moglie Simonetta Piras e tre figli maschi di cui uno, Mattia, presente alla battuta di caccia di domenica scorsa.

In paese tutti piangono per la scomparsa dell’imprenditore. Lo ricordano come un grande lavoratore. Aveva ereditato la passione per la caccia dal padre, rimasto ferito in un incidente durante una battuta una trentina d’anni fa: fortunatamente, quella volta, non ci furono conseguenze fatali.

Il paese

La notizia della morte di Massimiliano Sabiu ha gettato nello sconforto parenti e amici. L’uomo era molto conosciuto in tutto il Sulcis. «Non abbiamo niente di dire», taglia corto la sorella Sabrina. «Era una persona generosa – dice Rudi Piras di Narcao – quando domenica sera mi hanno detto della tragedia ho sperato che non fosse vero. Sono triste». Un altro amico di lunga data, Franco Manca di Sant’Anna Arresi, è ancora incredulo: «Ci siamo conosciuti quando eravamo ancora ragazzini. La caccia era la sua grande passione. Sono davvero addolorato per la sua bellissima famiglia. Non sarà facile superare questa dolore».

Parole di cordoglio anche da parte del sindaco Andrea Pisanu che ieri pomeriggio ha fatto visita alla famiglia dell’imprenditore scomparso: «Come primo cittadino – dice – ho voluto portare le condoglianze ed esprimere ai parenti la vicinanza dell’amministrazione comunale di Giba e Villarios. Questa tragedia ha colpito il nostro paese. Siamo ancora tutti sotto choc».

Appello alla prudenza

Don Gianfranco Nonnis domani celebrerà i funerali. «Sono arrivato a Giba da qualche mese – afferma il sacerdote – ho avuto modo di conoscere personalmente Massimiliano e la famiglia. Il figlio più piccolo frequenta anche la nostra parrocchia, Sono notizie terribili per tutti, in particolare per la famiglia. Come comunità ci stringiamo a tutti i parenti. Sono cose che non dovrebbero accadere. In paese in tanti hanno la passione della caccia. Invito tutti quanti a essere prudenti», conclude don Gianfranco Nonnis.

