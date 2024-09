Morto a 93 anni l’ex sindaco Salvatore Pitzianti 

La città dice addio all’ex sindaco Salvatore Pitzianti, classe 1931, scomparso pochi giorni fa. Storico esponente del Pci, iniziò la sua attività amministrativa nel Comune di Quartu nel 1961: prima come consigliere comunale, e nel 1970 - in seguito al decesso del sindaco Cois - il Consiglio lo elesse primo cittadino. Rimase in carica fino alla fine del mandato, nel 1972, rendendosi protagonista - tra le altre cose - dell’approvazione dei progetti per il palazzo comunale e per il mercato. «Ricordo ancora la sua dedizione, la sua voglia di trovare soluzioni per rispondere alle esigenze di una città che viveva in quegli anni un importante boom demografico», le parole dell’attuale sindaco Graziano Milia. «Durante il suo mandato fu avviato lo sviluppo urbanistico di Quartu e create diverse scuole materne con accordi di locazione in edifici privati, dando così impulso ai servizi richiesti da una città che si avviava a diventare la terza della Sardegna per numero di abitanti. Nel ringraziarlo a nome della cittadinanza per quanto fatto per la crescita del nostro territorio», conclude Milia, «auspico che la sua perseveranza e la sua abnegazione per il bene comune possano essere motivo d’ispirazione per le nuove generazioni».

