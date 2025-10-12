Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna 

Teulada piange Pietrino Culurgioni, scomparso all’età di 108 anni: era l’uomo più anziano della Sardegna (mentre la donna più longeva è Luisetta Mercalli, che ha compiuto 110 anni nel febbraio 2025 ed è originaria di Carloforte ma vive a Cagliari). I funerali si sono tenuti ieri a Domus de Maria, dove la salma è stata tumulata nel cimitero comunale, tra la commozione di familiari, amici e dell’intera comunità locale. Aveva festeggiato il compleanno appena tre mesi fa, l’8 luglio, nell’antica casa di famiglia a Capo Spartivento, dove aveva ricevuto la visita di parenti e amici.

Dinastia di grandi vecchi

Nonno Pietrino era il simbolo di una lunga tradizione pastorale che affonda le radici nei secoli e l’ultimo esponente dell’antica aristocrazia pastorale che ha segnato il passato recente di Teulada, Domus de Maria e Sant’Anna Arresi. Figlio e nipote di caprai, discendeva da una famiglia che già nel primo censimento nazionale del 1858 contava sette figli maschi tutti allevatori di bestiame da latte. Tra i fondatori di Teulada alla fine del Seicento, i Culurgioni rimasero a lungo tra gli “ areus maggiori ” del paese, grazie ai vasti possedimenti ottenuti con le privatizzazioni dei demani ottocenteschi. Pietrino ha continuato la tradizione con passione e rigore, guidando per decenni altri pastori e trasmettendo valori di serietà, dedizione e rispetto per la terra e gli animali.

I Culurgioni sono anche simbolo di longevità eccezionale: circa venti cugini hanno superato i 90 anni, molti altri parenti i 100. Insieme ai Garau, agli Angioni e ad altri storici casati, hanno contribuito al riconoscimento di Teulada come “Blue Zone”, l’area sarda nota per l’elevata aspettativa di vita grazie ad abitudini studiate e messe a fuoco da dietologi e genetisti: dieta semplice, lavoro costante, ritmi allineati alla natura e solidi legami comunitari.

Da bambino, Pietrino aveva l’incarico di seguire i capretti nuovi nati: riconoscerli, abituarli al belato, farli allattare dalla madre giusta e apprendere dagli adulti gli insegnamenti sul lavoro e sulla vita. Intorno ai 12-13 anni i capretti della nuova leva gli furono affidati al pascolo; in alcune annate ne allevava fino a 200. «Li conducevo al pascolo, vigilavo, tagliavo le fronde alte degli olivastri per proteggere i germogli più teneri», amava ricordare: «Nelle notti invernali dormivo spesso sul campo con i capretti, o con le capre sotto roccia, al riparo delle pietre dei nuraghi». Il formaggio prodotto veniva venduto alle famiglie di Carloforte che abitavano a Teulada, mentre la piana produceva frutti e grano, la cui resa era superiore rispetto ad altri luoghi.

La famiglia Culurgioni non ha mai ceduto i propri terreni, e oggi è proprietaria di un importante albergo nella costa di Chia.

Gli affetti e la memoria

Pietrino ha vissuto circondato dai suoi cari: sette figli, numerosi nipoti e parenti, ai quali continuava a chiedere come andavano le cose e, soprattutto, come stavano le capre di famiglia. Con la sua scomparsa, Teulada perde l’ultimo rappresentante di un’aristocrazia pastorale, custode di valori antichi e di una cultura contadina che ha plasmato l’identità del territorio.

L’amministrazione comunale di Domus de Maria lo ha salutato con un messaggio affidato ai social: “Una vita lunga e preziosa. Signor Pietrino, tziu Pietrinu, ha attraversato generazioni con la sua presenza discreta ma significativa, portando con sé la memoria di un tempo che cambia e il valore di una vita vissuta con dignità, saggezza e amore per la sua terra”.

Su Facebook anche il commiato del sindaco di Teulada: “Pietrino non era solo il decano del nostro territorio – scrive Angelo Milia – ma era la memoria vivente della nostra terra. La sua straordinaria longevità è uno scrigno di conoscenze che ha mostrato l'importanza del legame con la terra e i suoi frutti. Non perdiamo solo un centenario. Perdiamo un maestro di vita e un custode delle nostre tradizioni”. Un uomo semplice e laborioso, che ha vissuto in armonia con la terra e le persone, e che nella sua esistenza lunga e piena “ha fatto la sua parte” — e non è poco.

