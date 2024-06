«Morti sul lavoro, istituzioni colpevoli di troppe distrazioni» 

«Non vivo di ricordi, ma vivo con i ricordi», dichiara convinto Giorgio Benvenuto a Cagliari su invito della Fondazione “Enrico Berlinguer” per rievocare nella sala di via Emilia (già sede del Pci) Giacomo Matteotti e Bruno Buozzi, socialisti riformisti, martiri dell’antifascimo. Proposto al folto pubblico, dopo l’introduzione del padrone di casa Tore Cherchi, un documentario di Arturo Colombo e Giorgio Romano sul deputato ucciso dai fascisti nel 1924, custodito nell’archivio della Cineteca Sarda. Giorgio Benvenuto ha vissuto una lunga stagione alla guida della Uil, dal 1976 al 1992. Sulla sponda sindacale ha vissuto momenti tormentati come il sequestro di Aldo Moro, la marcia dei 40mila della Fiat a Torino, il tramonto della Prima Repubblica devastata da Tangentopoli. Resta vivo il ricordo di quello che può essere considerato un “rosario” laico: Lama, Carniti, Benvenuto. Un glorioso trio che non può essere dimenticato. Tre cognomi che dicevano tutto e che anticipavano le sigle di appartenenza: Cgil, Cisl e Uil.

Allora cominciano da Lama, Carniti, Benvenuto.

Pensi che ancora oggi tante persone nel riconoscermi, per strada, recitano quella “formazione”. Non può che farmi piacere. Il sindacato, allora, aveva un peso diverso. Era protagonista nel dibattito politico, sociale ed economico.

Con gli altri due come erano i rapporti?

Le idee non sempre combaciavano, ma c’era una capacità di mediazione. Tra Luciano, Pierre e me esisteva un’amicizia vera, una fratellanza. Riuscivamo a trovare il bandolo della matassa. Anni bellissimi per lo spirito di solidarietà che siamo riusciti a creare.

La marcia dei quarantamila a Torino nel 1980 è stato un momento traumatico della storia sindacale.

Noi riuscimmo ad arrivare a una soluzione in una vertenza durissima, ma quella marcia bloccò ogni ipotesi di intesa. Avevamo raggiunto l’accordo nella notte. Di mattina dovevamo mettere l’ultimo sigillo. L’iniziativa dei quadri della Fiat fece naufragare la trattativa. Ma per l’azienda fu una vittoria di Pirro perché quella contrapposizione portò a non realizzare un accordo che si doveva fare per affrontare i mutamenti epocali come la digitalizzazione e le nuove tecniche produttive. Mi spiace, lo dico da ex parlamentare eletto a Mirafiori, che la Fiat adesso non sia più a Torino.

Di quali energie ha bisogno oggi l’Italia?

C’è una sfida da non perdere: valorizzare i giovani. Bisogna investire sul sapere dei nostri ragazzi. I giovani che si laureano in Italia vanno via dal nostro Paese. È un’emergenza che riguarda anche la Sardegna. Una volta erano i poveri contadini, i “cafoni”, che si trasferivano al nord, adesso stiamo perdendo i giovani.

E il sindacato come deve affrontare il futuro?

Deve avere più coraggio di fronte alle nuove sfide di una società e di un’economia in continuo mutamento.

Tanti lutti nei luoghi di lavoro. Una tragedia senza fine.

Tante colpevoli distrazioni da parte delle istituzioni. È necessario far rispettare le leggi e non abbassare mai la guardia. È una questione di civiltà.

La sinistra?

Mi pare su una linea troppo difensiva. Sento dire: occorre difendere giovani, donne, anziani, immigrati, Mezzogiorno. Ma se difendi vuoi conservare. Al contrario bisogna dire: valorizzo giovani, donne, anziani, immigrati, Mezzogiorno. È necessario essere più propositivi. Certo, è un rischio che in altre occasioni, però, ha prodotto risultati. Penso al “miracolo economico”.

Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale.

«C’è un mondo che cambia, è un processo di innovazione vorticoso. Dobbiamo fare in modo che questa innovazione tecnologica migliori la vita di tutti. L’Italia e l’Europa non possono stare a guardare quello che avviene da altre parti. L’intelligenza artificiale per l’80% è in mano agli Stati Uniti e alla Cina».

Un ricordo della Sardegna?

«Il primo viaggio nell’Isola nel 1960. Un periodo con tante speranze e aspettative. Partecipai a un’infuocata assemblea della Uil».

