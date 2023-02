Morti per Covid, tutti prosciolti 

E precisamente nel punto in cui l’ex ministro della Giustizia, e gli estensori delle novità nel codice di procedura penale, hanno previsto che il gup deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli “elementi acquisiti”, si legge nella regola rivista, “non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

Una decisione che percorre il solco già tracciato in situazioni simili nel Sassarese, a partire da quella apripista di fine ottobre riguardante la “Fondazione Biccheddu” di Porto Torres. Anche in quel caso vi era lo stesso giudice per le udienze preliminari, coincidevano anche gli avvocati difensori, Liliana Pintus, Luigi Esposito e Marco Manca, così come il pm Paolo Piras, in entrambe le situazioni, ha sostenuto l’impianto accusatorio. E proprio il pubblico ministero, titolare anche del fascicolo di Casa Serena a Sassari, ha sollevato ieri un’eccezione di legittimità costituzionale prendendo spunto dalla recente riforma Cartabia.

Prosciolti dall’accusa di omicidio ed epidemia colposi per i 14 morti di Covid di Villa Gardenia a Ossi tra l’aprile e il maggio 2020. Questa la decisione, ieri in tribunale, del gup Sergio De Luca a favore di Francesca Maria Chessa, Giovanna Baralla e Marco Sannino, rispettivamente presidente della Coopas, associazione che gestisce la casa di riposo, direttrice della struttura e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dell’istituto.

I precedenti

E precisamente nel punto in cui l’ex ministro della Giustizia, e gli estensori delle novità nel codice di procedura penale, hanno previsto che il gup deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli “elementi acquisiti”, si legge nella regola rivista, “non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

All’istanza del pm ha prima controbattuto l’avvocato Pintus dichiarandola infondata e poi lo stesso magistrato De Luca rigettandola. Rifiutando in seguito anche la richiesta, da parte di Piras, del deposito di memorie rispetto all’eccezione.

Verdetto

Al termine dell’udienza, calendarizzata per le repliche del pm e delle parti, il gup, dopo la camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza, per l’appunto, di non luogo a procedere per i tre imputati perché il fatto non sussiste rinviando invece alla Procura gli atti che concernono le eventuali contravvenzioni, di tipo amministrativo, così che possa procedere per un rinvio a giudizio. Da vedere ora se il pubblico ministero presenterà appello come già accaduto con il procedimento di Roberto Pais, primo morto Covid nel nord-Sardegna, che ha visto l’assoluzione delle due guardie mediche imputate.

