Morti per botulino, indagini a tappeto 

L’attesa per l’autopsia – in programma lunedì – sul corpo di Valeria Sollai, 62 anni, seconda vittima per un’intossicazione da botulino durante la “Fiesta Latina” del 22 luglio a Monserrato; il successivo confronto con l’esame già svolto sulla prima donna morta, Roberta Pitzalis, 38 anni, che ha fatto emergere anche il decesso per una polmonite emorragica; i risultati delle analisi effettuate sui campioni di tacos e salsa guacamole sequestrati dal Nas e dagli ispettori della Asl a Tortolì, pochi giorni dopo l’allarme scattato a Monserrato.

L’inchiesta

Sono i prossimi passi dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo per omicidio colposo e commercio di sostanze alimentari nocive. Per ora c’è un solo indagato: Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco dove sono stati serviti i prodotti finiti sotto indagine.

«Il mio assistito è profondamente scosso dalla vicenda e distrutto per la morte delle due donne», evidenzia il suo legale, Maurizio Mereu. «Attendiamo la conclusione di tutti gli accertamenti disposti nell’inchiesta affinché stabiliscano le eventuali responsabilità».

Le confezioni

L’avvocato, anche dopo questa seconda tragica morte, sottolinea: «Il mio cliente è sicuro di aver svolto al meglio il suo lavoro durante la “Fiesta Latina” e di aver adottato tutte gli accorgimenti sanitari e igienici necessari per garantire la qualità del prodotto a tutela dei clienti. Ribadisce di aver aperto delle confezioni di prodotti sigillate e dunque non c’è stata alcuna successiva lavorazione».

Sono state già consegnate agli inquirenti fatture e documentazioni relative all’acquisto dei prodotti finiti sotto la lente della Procura. E, come già avvenuto per la prima autopsia, in vista dell’esame sul corpo della 62enne di Monserrato, la difesa dell’indagato non nominerà nessun perito di parte.

Peggioramento

Valeria Sollai era ricoverata dalla fine di luglio al Policlinico di Monserrato nel reparto di rianimazione. La famiglia della donna, cuoca nella scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti di via Risorgimento, nominerà un perito di parte: vuole aver chiarezza sulle circostanze del decesso. Perché, come hanno evidenziato i parenti, profondamente scossi e distrutti dal dolore, le condizioni della Sollai sembrassero in miglioramento: lunedì sera si parlava perfino di un possibile trasferimento in riabilitazione. Poi c’è stato il peggioramento e la notizia della morte nella notte tra lunedì e martedì. «Ci sono passaggi che devono essere verificati, perché noi parenti vogliamo capire cosa sia accaduto. Pare che Valeria abbia iniziato a stare male intorno alle 22, ma la famiglia è stata avvisata alle 7 del mattino. Ci hanno detto che stava entrando in sala operatoria, ma appena un quarto d’ora dopo ci è stato comunicato il decesso. Cosa è successo?». Amici e parenti, in attesa dell’autopsia, si sono stretti attorno al marito Angelo Aru e al figlio Alessandro. Per l’intossicazione avvenuta lo scorso 22 luglio, restano ricoverati un bambino di 11 anni, trasferito al Gemelli di Roma e ora in miglioramento, e una ragazza di 14 anni, al Policlinico.

