Morti in mare all’Isola Rossa: la famiglia chiede i filmati 

È trascorso un mese dalla tragica fine di Lillo Satta e Maurizio Rossi, i due pescatori vittime del naufragio della loro imbarcazione, finita contro la scogliera di Li Canneddi, nel litorale di Trinità d’Agultu.

La dinamica dell’incidente nautico è ancora tutta da chiarire e per ricostruire la tragedia sarà necessaria una perizia tecnica. I familiari delle vittime ancora non sanno perché il “Garupa” del pensionato Maurizio Rossi, in quadro di condizioni meteomarine non avverse, si sia schiantato sugli scogli. L'esame medico-legale sui corpi delle due vittime del naufragio dell’Isola Rossa ha confermato la violenza dell’impatto, ma non ci sono spiegazioni all’incidente nautico del 25 gennaio scorso. Le indagini della Guardia costiera di Porto Torres sono coordinate dalla Procura di Tempio, il Garupa (con un profondo squarcio nella parte anteriore dello scafo) è ancora sotto sequestro. L’avvocato Gabriele Satta assiste la moglie di Lillo Satta, il ristoratore sassarese deceduto. Il legale ha confermato che i familiari della vittima del naufragio di Li Canneddi chiedono di conoscere le cause della tragedia e hanno fiducia nel lavoro degli investigatori. Vorrebbero sapere se sono state acquisite le immagini di una webcam attiva 24 ore su 24 e puntata verso il tratto di mare di Li Canneddi.

