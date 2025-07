Morti e dispersi per le alluvioni in Texas  

Kerrville. Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno tredici morti e venti dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni. Il bilancio esatto non è ancora chiaro, ma le autorità temono il peggio e alcuni media locali parlano infatti di centinaia di persone disperse. I soccorritori sono al lavoro senza sosta da ore e hanno invitato a più riprese i residenti a non lasciare le loro abitazioni così da non esporsi a rischi. «Ulteriori piogge sono previste nell'area. E anche se dovessero essere leggere, è possibile che ci sia un peggioramento delle inondazioni», hanno avvertito le autorità esortando alla massima cautela. «Stiamo cercando di identificare le persone» decedute per le alluvioni «molto devastanti e mortali», hanno aggiunto sottolineando di essere al corrente che alcuni bambini in un campo estivo risultano dispersi «ma non siamo sicuri del numero».

L'alluvione ricorda quella mortale accaduta nella stessa aerea nel luglio del 1987, quando il livello del fiume Guadalupe si era alzato di nove metri travolgendo uno scuolabus e un furgone che trasportavano adolescenti a un campo estivo nelle vicinanze. Allora morirono dieci ragazzi e altri 33 si salvarono aggrappandosi a rami di alberi fino all'arrivo dei soccorsi. Il bilancio dell'alluvione delle ultime ore potrebbe superare quello del 1987.

