Morti dopo giorni d’agonia 

Legati da un terribile destino. Maurizio Orrù, 63 anni, carabiniere in pensione, e Licia Mocci, 61 anni di Zeddiani, grande tifosa del Cagliari, sono morti ieri al Brotzu: i loro cuori hanno smesso di battere dopo i gravissimi incidenti avvenuti giovedì scorso, in viale San Bartolomeo, e domenica, davanti al vecchio stadio Sant’Elia. Dopo i due distinti incidenti, Orrù e Mocci erano stati accompagnati d’urgenza in ospedale dal 118. Entrambi sono stati subito trasferiti in rianimazione. Orrù ha lottato per cinque giorni fino a ieri mattina, la 61enne per due, fino alle 16 di ieri. Su quanto accaduto a San Bartolomeo e Sant’Elia sono stati svolti gli accertamenti da parte della Polizia Locale. I due conducenti delle vetture che hanno investito il 63enne e la donna verranno indagati, atto dovuto, per omicidio stradale. Si tratta di un ottantenne che alla guida di una Smart ha travolto Orrù e di un 54enne che ha investito Licia Mocci.

Alle poste

L’ex carabiniere, in pensione da alcuni anni, viveva a Sant’Elia. Sposato e con una figlia, ha lavorato in alcuni paesi dell’Isola, come Bitti, facendo da autista, per poi concludere la sua carriera nella caserma della Legione Sardegna di via Sonnino. Giovedì scorso, di mattina, aveva raggiunto a piedi l’ufficio postale di viale Poetto. Una delle tante passeggiate che si faceva quotidianamente. Nel rientrare a casa, in viale San Bartolomeo, subito dopo la rotatoria con via Borgo Sant'Elia e via Tramontana – in direzione Calamosca – la tragedia: Orrù è stato travolto da una Smart. Alla guida un ottantenne che si è subito fermato, chiamando i soccorritori. Sotto choc ha assistito all’intervento del personale del 118: poi la corsa in ospedale, al Brotzu. I medici hanno capito subito la gravità delle lesioni riportate: il 63enne è stato ricoverato in rianimazione. Ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. Tanti i messaggi di dolore di chi lo ha conosciuto con l’uniforme dell’Arma, descrivendolo come «un grande lavoratore», e nei due quartieri dove ha vissuto, La Palma prima e Sant’Elia dopo, che lo ricordano come «una persona sempre gentile e sorridente». Probabilmente oggi il suo corpo verrà restituito ai familiari.

Super tifosa

Licia Mocci, 61 anni, nata a Riola Sardo e residente a Zeddiani, domenica sera alle 18 era al suo posto, all’Unipol Domus. Super tifosa del Cagliari, abbonata da sempre, ha assitito insieme a suo marito Augusto alla partita persa dalla sua squadra del cuore contro la Roma. I due si sono diretti verso i parcheggi del vecchio stadio Sant’Elia. All’altezza della tribuna la tragedia: una Citroen l’ha travolta. Lei è caduta malamente a terra battendo la testa. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. L’ambulanza del 118 è arrivata a fatica per l’intenso traffico nella zona dopo la conclusione della partita della squadra rossoblù. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia Locale. Ieri pomeriggio la morte che ha gettato nella disperazione i familiari, i tanti amici e conoscenti della donna che lascia il marito e i due figli. Licia Mocci lavorava in una cooperativa sociale che si occupava di anziani. Anche la società del Cagliari Calcio ha espresso il suo cordoglio per la morte della tifosa: «La tua passione e il tuo sorriso non ci abbandoneranno mai».

