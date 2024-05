«Morti di tumore vicino alla base, nessun colpevole» 

È slittata a fine mese l’apertura del processo ai cinque generali, tutti ex capi di stato maggiore, accusati disastro colposo nell’ambito dell’inchiesta sugli effetti di anni di esercitazioni nel poligono militare di Teulada. Nel frattempo, il pubblico ministero Emanuele Secci ha rinnovato la richiesta di archiviazione del secondo filone d’inchiesta, quello per omicidio colposo plurimo, dopo la decisione di non accogliere la richiesta di incidente probatorio da parte dell’Ufficio Gip del Tribunale e dopo alcune nuove relazioni che gli sono state depositate dai suoi esperti: sarebbe impossibile – almeno stando ai consulenti della Procura – stabilire un nesso di causalità tra le morti e le sostanze sprigionate da anni di esercitazioni.

Il rinvio dell’udienza

È stata rinviata al 30 maggio l’udienza del processo che vede imputati i generali Giuseppe Valotto, 77 anni di Venezia; Claudio Graziano, di 70, di Torino, poi a capo del Comitato militare dell'Unione europea; Danilo Errico, anche lui 70enne residente a Torino; Domenico Rossi, 72 anni di Roma, e Sandro Santroni, di 73, di Ancona. Nel collegio presieduto da Giovanni Massidda era presente - ieri mattina - anche la giudice Alessandra Tedde, che in veste di Gip aveva respinto una prima richiesta di archiviazione sollecitata dalla pm Emanuele Secci per entrambi i filoni di inchiesta: per quello sull’inquinamento aveva sollecitato l’imputazione coatta, mentre per quello per le eventuali morti era stato ordinato un proseguo di indagini e nuove consulenze ambientali e sanitarie. Per le imputazioni legate al disastro ambientale è poi arrivato il rinvio a giudizio da parte del Gup Giuseppe Pintori, nonostante la richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura e sollecitata anche dall’Avvocatura dello Stato.

Istanza di archiviazione

Un anno e mezzo fa, dopo l’ordine di effettuare nuove e costosissime indagini, il pm Secci ha chiesto l’incidente probatorio: ovvero che il Tribunale nominasse dei periti, così che quanto accertato diventasse subito un patrimonio probatorio dell’eventuale processo. Alla fine, però, la richiesta è stata respinta. I consulenti della Procura, invece, hanno ribadito – anche con nuovi studi – i risultati dei loro accertamenti, ribadendo che non vi sia una certezza di nesso di causalità tra le patologie che hanno portato alla morte di alcuni cittadini di Teulada e quanto avveniva nel poligono. Nel corso delle indagini, la Procura aveva accertato lo stato di devastazione della Penisola Delta, un’area di tre chilometri quadrati all’interno della zona militare, dove - dal 2008 al 2016 - furono sparati 860mila colpi di addestramento, con 11.875 missili, pari a 556 tonnellate di materiale bellico. Ora bisognerà capire se il Gip accoglierà o negherà la richiesta di archiviazione del filone d’inchiesta sulle morti, dopo non aver concesso l’incidente probatorio che gli avrebbe consentito di nominare dei propri esperti.

