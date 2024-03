«Morti da infarto, siamo maglia nera»  

In Ogliastra si muore, per infarto, più che altrove, sia nell’Isola che nella penisola. Lo dice uno studio Agenas che non può che allarmare il territorio, compresi i sindacati. «Agenas boccia la Sardegna e stende un velo pietoso sull’Ogliastra», commenta Michele Muggianu, segretario territoriale Cisl. «A trenta giorni da un infarto acuto del miocardio il tasso di sopravvivenza per gli ogliastrini è tra i più bassi d’Italia. È evidente che qualcosa non funziona nella gestione dell’emergenza-urgenza».

Il leader del sindacato entra nel dettaglio: «Abbiamo notizie di infartuati trasportati per gli ospedali di mezza Sardegna prima di poter accedere alle cure, con dispendio di tempo e rischi enormi. Anche le infrastrutture non giocano dalla nostra parte, raggiungere Nuoro richiede tempi di percorrenza insostenibili. Sono in gioco la salute di tutti e i valori di uguaglianza dei cittadini nei loro diritti e dignità sociale. Appena si insedierà la nuova Giunta chiederemo udienza, il nostro territorio merita le stesse attenzioni delle altre aree dell’Isola».

Una patata bollente per il nuovo esecutivo regionale che ha promesso attenzione sul tema. «Il Sistema sanitario nazionale - insiste Muggianu - è sottofinanziato, nei prossimi anni i bisogni di salute saranno sempre maggiori, in assenza di idee, competenze, coraggio e visione del futuro la situazione è destinata a peggiorare. I provvedimenti tampone non sono adeguati. Occorre aumentare i finanziamenti e attuare strategie che salvino il Ssn da una deriva ineluttabile nell’indifferenza quasi generale».

