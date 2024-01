Morti a letto: omicidio-suicidio? 

Salerno. A metterli in allarme è stato il telefono che squillava a vuoto. Cattivo presagio della tragedia che si sono ritrovati dinanzi ai loro occhi i genitori di Annalisa Rizzo nel momento in cui hanno varcato la soglia dell'appartamento di via Donizetti, ad Agropoli (Salerno). È lì che hanno trovato i corpi senza vita della figlia 44enne e di suo marito Vincenzo Carnicelli, 63 anni. I carabinieri ritengono che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio ma, per il momento, preferiscono non sbilanciarsi.

Sui corpi dei coniugi sono stati rinvenuti segni di ferite d'armi da taglio. Il sospetto è che l'uomo possa aver prima ferito mortalmente la moglie e poi si sia tolto la vita. La donna, probabilmente, ha provato invano a difendersi. In casa c'era anche la figlia 13enne che dormiva. La coppia era in via di separazione ma, agli atti, non risultano segnalazioni o richieste d'intervento. Nemmeno ieri mattina si sarebbero udite grida provenire da quell'abitazione. Di sicuro nessuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una lite.

L'allarme è scattato intorno alle 9.45. Ad allertare i militari sono stati i genitori della donna che, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia, hanno raggiunto l'abitazione dove hanno fatto la tragica scoperta. I corpi dei due coniugi erano in camera da letto, riversi in una pozza di sangue. L'uomo, pizzaiolo, in passato aveva lavorato anche all'estero ma da qualche tempo era rientrato nell'abitazione di Agropoli, città capofila del Cilento. La donna, invece, lavorava come impiegata di banca. «L'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un omicidio-suicidio ma stiamo svolgendo tutti gli accertamenti per escludere il coinvolgimento di terze persone», ha aggiunto il comandante dei carabinieri di Agropoli. L'esame autoptico sarà decisivo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sotto choc gli abitanti di Agropoli. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha chiesto «rispetto e silenzio per questo dolore che ferisce l'intera comunità». Per la senatrice del Movimento 5 stelle, Anna Bilotti, invece, quanto accaduto ad Agropoli "è un dovere imperativo per lo Stato, per le istituzioni e per l'intera società civile lavorare insieme per creare un ambiente in cui ogni donna si senta sicura, sia in casa che fuori».

