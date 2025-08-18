VaiOnline
19 agosto 2025 alle 00:31

Morte sullo yacht: Procuratore in prima linea 

ll procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, si sta occupando personalmente dell’indagine sulla morte di Giovanni Marchionni, il ragazzo di Bacoli (Campania) trovato senza vita in uno yacht ormeggiato a Portisco la mattina dell’otto agosto. Ieri dagli uffici giudiziari di Tempio è arrivata la conferma dei nuovi accertamenti disposti da Capasso e dalla pm Milena Aucone. Si parla di attività investigative che non riguardano solo la causa del decesso, ma tutto il contesto della tragedia, a partire dalla posizione lavorativa della vittima. Sono state sentite delle persone che hanno riferito alcune circostanze che potrebbero risultare decisive per il caso. Giovanni Marchionni, stando agli accertamenti, era dipendente di un cantiere nautico di Licola e operava anche come skipper. Con un incarico ben preciso sarebbe entrato nell’equipaggio dello yacht della tragedia. Marchionni avrebbe portato la barca prima a Ponza e poi nel litorale di Olbia, quindi a Portisco. Sino a questo momento non è stato acquisito alcun contratto di lavoro della vittima. Le indagini ora riguardano anche le caratteristiche della cabina dove il ragazzo è stato trovato morto. Si parla di un locale piccolo, con scarsa areazione. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta una super perizia sullo yacht (attualmente sotto sequestro).

