Morte sulla 195, assolti i dirigenti Anas 

I due funzionari dell’Anas non hanno responsabilità nell’incidente che ha causato il decesso di Christian Urru, 31 anni di Villa San Pietro, morto sul colpo il 6 agosto 2018. Ieri mattina, al termine del dibattimento, il giudice del Tribunale di Cagliari, Gianluigi Dettori, ha assolto il funzionario Enrico Atzeni (61 anni di Serrenti), all’epoca dei fatti responsabile dell’Area compartimentale di Cagliari, e il “Capo Centro” Carmine Ferrara, 59 anni di Assemini. Per entrambi il giudice ha fatto cadere le accuse di omicidio colposo.

La contestazione

Al termine delle indagini della Procura era stato ipotizzato che l’Anas avrebbe dovuto vigilare sulla segnaletica orizzontale della Statale 195. Nel tratto di strada poco fuori Pula dove è avvenuto l’incidente mortale, qualcuno aveva infatti reso tratteggiata la doppia striscia continua. Una manomissione del divieto di oltrepassare la mezzeria che, secondo la ricostruzione del pubblico ministero Emanuele Secci, avrebbe permesso ad un’auto di svoltare per entrare in un distributore di carburante, venendo centrata dalla moto su cui viaggiava il 31enne.

L’inchiesta

Si era chiuso con un patteggiamento in udienza preliminare il procedimento penale nei confronti dell’automobilista di Pula che guidava la Fiat Idea e che, svoltando, aveva tagliato la strada alla moto. A giudizio, invece, erano finiti il “Capo Centro” dell’Anas e il responsabile dell’Area compartimentale, assistiti dagli avvocati Marco Lisu e Andrea Pogliani. La tragedia era avvenuta al chilometro 29 della Statale 195: per il consulente della Procura, Francesco Marongiu, il conducente dell’auto che procedeva da Cagliari a Teulada avrebbe svoltato a sinistra per entrare in una stazione di servizio dell’Agip, proprio mentre dal senso di marcia opposto arrivava Urru a bordo di una Ducati Monster 600. Nel corso degli accertamenti, però, la Procura aveva messo in discussione la segnaletica: la doppia striscia continua che, nel tratto dei distributore di benzina, era stata cancellata e resa tratteggiata per consentire la svolta. Non si è mai scoperto chi abbia autorizzato la modifica.

La sentenza

A fine dibattimento il pubblico ministero Emanuele Secci ha chiesto la doppia condanna di Ferrara e Atzeni a un anno e otto mesi di reclusione, ma il giudice ha accolto la ricostruzione della difesa stabilendo che nessuno dei due abbia avuto la minima responsabilità nell’incidente mortale.

