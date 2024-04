Morte sul lavoro, un indagato 

Un’altra brutta storia di lavoro che uccide, di lavoro senza contratto né misure antinfortunistiche. L’ennesima vicenda di un operaio privo di qualsiasi tutela. Come da tempo ha denunciato la Cgil è una situazione che troppo spesso si ripete in Gallura. La Procura di Tempio ha concluso le indagini sulla tragica fine di un operaio senegalese di 54 anni, Papa Sereie, morto dopo un mese di agonia nell’ospedale di Sassari, il 14 ottobre del 2022. L’uomo non superò le conseguenze di un gravissimo incidente avvenuto nell’edificio che tutti a Olbia conoscono come ex Bowling, all’uscita per Arzachena. L’operaio era stato chiamato, a quanto pare da un connazionale, per effettuare una operazione nella parte più alta del capannone. Si parla della pulizia delle grondaie. L’uomo era volato da un’altezza di diversi metri, dopo avere camminato su un vecchio lucernario che non ha retto al suo peso. Secondo lo Spresal della Asl di Olbia (ispettori del lavoro dell’azienda sanitaria) l’operaio non aveva un contratto, non era assicurato e non aveva una copertura previdenziale. Inoltre sarebbe salito sull’edificio senza alcuna imbragatura o protezione. Una situazione che, secondo la Procura di Tempio, è alla base dell’incidente.

La svolta

Senza impresa, contratto, assicurazione, né un datore di lavoro che risponda di quanto avvenuto, per la Procura di Tempio c’è un solo soggetto che può essere chiamato in causa ed è il proprietario dell’immobile. Indagato per il decesso dell’operaio senegalese è l’imprenditore di Olbia, Giovanni Altana. Ora il caso approderà davanti al gup del Tribunale di Tempio, deve essere ancora fissata la data dell’udienza. Ma il dato che emerge è la pericolosità del lavoro per tante persone in Gallura.

Lavoro nero e a rischio

A fine febbraio è morto, di sabato, in un cantiere edile di via Londra a Olbia un operaio che era in malattia (diabetico, aveva anche il busto e il collare per un precedente incidente). La Fillea Cgil continua chiedere misure efficaci per il Nord Est dell’Isola: «Occorre intervenire, nel 2023, in Gallura sono stati registrati 44 infortuni sul lavoro, e nei primi due mesi del 2024 si sono già verificati 9 incidenti, due dei quali mortali. Basta. Serve una campagna straordinaria di controlli da parte degli organi di vigilanza in ogni azienda».

RIPRODUZIONE RISERVATA