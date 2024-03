Morte sul lavoro senza un colpevole 

I giudici di secondo grado confermano: la morte di Fabiano Murgia, 24 enne di Oniferi, schiacciato da rullo compattatore nel cantiere sulla 131 Dcn vicino al bivio per Ghilarza nel settembre 2012, è stato solo un drammatico incidente senza colpevoli. Murgia stava svolgendo il ruolo di “moviere”, agitava la bandiera per segnalare la presenza del cantiere nella strada rimasta aperta, dove le auto potevano transitare soltanto su una corsia. All’improvviso l’imprevisto: si sarebbe spostato per evitare di essere investito da un’auto ma fu travolto dal rullo. Martedì la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano. Anche per i giudici di secondo grado non c’è alcun responsabile per la morte del giovane operaio nel cantiere sulla 131 Dcn. Assolti «perché il fatto non sussiste» Paolino Mereu, che guidava il mezzo che investì l’operaio Fabiano Murgia; Paolo Riva, responsabile tecnico della ditta Vidoni; Giovanni De Bernardis, direttore tecnico dei lavori; Luciana De Barba, rappresentante legale della Vidoni; Antonio Cancellu, responsabile della ditta Pavisarda di Nuoro e i funzionari dell’Anas Antonio Macis ed Enrico Atzeni. Nel collegio difensivo gli avvocati Basilio Brodu, Martino Salis, Andrea Puledda, Maurizio Conti, Francesco Pilloni, Anna Di Lorenzo, Priamo Siotto, Andrea Pogliani,Maurizio Conti, Francesco Campanelli, la parte civile rappresentata da Matteo Bonatti.

