Morte sul lavoro, precipita dal tetto 

La tragedia si è consumata in pochi attimi. Roberto Carboni è scivolato dal tetto sul quale stava lavorando, forse ha inciampato, ha perso l’equilibrio, volando giù da un’altezza di circa quattro metri. Una caduta che purtroppo non ha lasciato scampo all’operaio cinquantenne, inutili i soccorsi: è morto sul colpo.

La tragedia

Si è verificata in un’azienda di allevamento di bovini in località Padru Cruxis, di Edoardo Obinu; attività che sorge lungo la strada provinciale per Siamanna, nelle campagne del paese. Ieri mattina Roberto Carboni era impegnato nell’intervento di bonifica delle lastre di amianto in una stalla dell'azienda. Opera indispensabile perché qualche anno fa, in seguito a una folata di vento alcune lastre erano volate via. A metà mattina l’operaio era, quindi, sul tetto per sistemare la copertura della stalla quando è accaduto l’imprevedibile: tutto si è consumato nel giro di pochi istanti, nemmeno il tempo di recuperare l’equilibrio perso dopo essere inciampato: Roberto Carboni ha fatto un volo di quattro metri, finendo a terra. Purtroppo nella caduta ha riportato traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo. Quando i soccorritori sono arrivati nell’azienda agricola non c’era più nulla da fare. Sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Simaxis e gli operatori dello Spresal, che ora dovranno accertare una serie di elementi per far luce sulle cause della tragedia. In particolare, si dovrà chiarire se l’operaio, che lavorava in una impresa edile, aveva adottate tutte le misure di sicurezza per evitare i rischi di infortuni e tragedia sul posto di lavoro. Roberto Carboni lascia due figlie. Aveva seguito le orme del padre, muratore a sua volta.

«Purtroppo non si riesce ad arginare questo fenomeno» dice il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu, ingegnere, che nel suo lavoro segue cantieri edili e spesso si occupa anche dell’aspetto legato alla sicurezza. «Si fa il possibile per adottare tutte le misure per evitare tragedie come questa ma purtroppo le situazioni rischiose sono imprevedibili».

I sindacati

«Chiediamo in continuazione il rispetto del contratto e la formazione – spiega Valentina Piras, Cgil del settore edilizia di Oristano – Purtroppo l’edilizia è uno dei settori più a rischio. Spesso la fretta di consegnare il cantiere e la mancanza dei dispositivi di sicurezza sono all’origine delle tragedie». Roberta Manca, segretaria provinciale Cgil: «Morire di lavoro è un paradosso». E sulla morte di Roberto Carboni è intervenuta anche la Feleal Uil regionale: «Esprimiamo rabbia e sgomento per l’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Sardegna - dice Gianni Olla – Stando alla prima ricostruzione, la copertura del capannone avrebbe ceduto facendo cadere da un’altezza di quattro metri l’operaio, che lavorava per conto di una piccola impresa edile Non possiamo che evidenziare ancora una volta come spesso gli operai edili siano costretti a lavorare in condizioni di estrema precarietà, una situazione che non si può più tollerare. Attendiamo che la magistratura faccia il suo corso, ma annunciamo fin d’ora che qualora siano accertate delle responsabilità la Feneal Uil, che da tempo sta portando avanti una campagna per la sicurezza sui luoghi di lavoro, si costituirà parte civile nell’eventuale processo».

RIPRODUZIONE RISERVATA