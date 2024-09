Morte sul lavoro, la coop chiede la nullità degli atti 

Una nullità degli atti di costituzione di parte civile, che secondo la normativa definita dalla riforma Cartabia impone nuovi e precisi adempimenti, è stata sollevata ieri davanti al giudice per le udienze preliminari Giovanni Angelicchio dall’avvocato Antonio Careddu, difensore della società cooperativa Lariso di Nuoro, chiamata come responsabile civile nel processo sulla morte di Salvatore Santeddu, il 54enne rimasto vittima il 5 ottobre del 2021 di un incidente sul lavoro nelle campagne tra Nuoro e Lollove.

L’uomo, durante un tirocinio in un’azienda agricola, era rimasto schiacciato sotto un camion che non doveva e poteva aggiustare perché privo della necessaria formazione. A chiamare in causa come responsabili civili le cooperative che avevano avviato i tirocini, oltre la Lariso, c’è anche la coop Progetto H di Macomer, difesa da Riccardo Uda, e il tutor Giampaolo Congia, difeso da Pasqualino Moi, i familiari della vittima, costituitisi parte civile con gli avvocati Mauro Cuccu e Alessia Ariu. Unico indagato è rimasto il titolare dell’azienda agricola, Antonio Cossu, nuorese, difeso dall’avvocato Gonario Floris. Il giudice si è riservato sulla richiesta di nullità.

RIPRODUZIONE RISERVATA