Morte sul lavoro, indagine della Procura 

La morte sul lavoro in un’azienda zootecnica di Simaxis è al centro degli accertamenti degli ispettori dello Spresal: secondo i primi accertamenti, sembra che Roberto Carboni, operaio cinquantenne, non avesse le protezioni, indispensabili quando si interviene su altezze considerevoli. L’operaio era, infatti, impegnato nella ristrutturazione della copertura di una stalla, quando, forse dopo essere inciampato, ha perso l’equilibrio ed è volato giù da un’altezza di quattro metri.

L’indagine

Al lavoro, per cercare di capire appunto, le modalità della tragedia e per verificare se si sarebbe potuta evitare, ci sono gli operatori dello Spresal della Asl: una squadra di polizia giudiziaria specializzata in questo tipo di situazioni che analizzano ogni dettaglio e verificano le misure adottate dai datori di lavoro nei confronti dei dipendenti. In questo caso sarà inevitabile finire nel registro degli indagati per il responsabile della impresa edile cui il proprietario dell’azienda agricola Edoardo Obinu aveva affidato i lavori. Roberto Carboni era impegnato nell’intervento di bonifica dell’amianto. Al termine delle verifiche effettuate dallo Spresal il pubblico ministero Marco De Crescenzo adotterà le determinazioni.

La tragedia

Si è consumata nel giro di pochi attimi: Carboni è volato giù e per lui non c’è stato nulla da fare, purtroppo è deceduto sul colpo. Nell’azienda agricola sono anche arrivati i carabinieri della stazione di Simaxis. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali dell’operaio che lascia tra i familiari anche due figlie.

I sindacati

L’ennesima tragedia sul lavoro ha suscitato la rabbia dei sindacati, Cgil e uil in prima linea nella difesa delle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro. «Sembra un paradosso che ancora oggi si muoia di lavoro. Finché non si capisce che investire sulla sicurezza è alla base delle attività purtroppo continueremo a commentare tragedie come questa» ha detto Roberta Manca, segretaria provinciale Cgil. La collega Valentina Piras, che si occupa di edilizia, ha ricordato come questo sia uno dei settori più a rischio e spesso mancano i dispositivi di sicurezza. La Feneal Uii col segretario Gianni Olla infine, ha annunciato che si costituirà parte civile se dovesse aprirsi un procedimento giudiziario.

RIPRODUZIONE RISERVATA