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Tribunale.
12 settembre 2026 alle 00:30

Morte sul lavoro Il freno del camion era disinserito  

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Una disattenzione sul freno di stazionamento lasciato abbassato, l’ultimo bullone dell’albero di trasmissione che viene sfilato e, immediatamente dopo, il mezzo parcheggiato in discesa che senza il freno motore si mette in movimento. Sarebbe questa, secondo la ricostruzione fornita ieri in aula dall’ingegnere Paolo Marcialis, davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Maria Puligeddu e al pm Ireno Satta, la sequenza che portò alla morte di Salvatore Santeddu, nel processo a carico di Antonio Cossu, nuorese (difeso da Gonario Floris), titolare dell’azienda agricola tra Nuoro e Lollove dove il 5 ottobre 2021 in un incidente sul lavoro perse la vita il 54 enne.

La vittima stava svolgendo nell’azienda di Cossu, un tirocinio formativo grazie ad una convenzione stipulata con la cooperativa Progetto H di Macomer. E non avrebbe potuto riparare l’autocarro che lo schiacciò: era privo della necessaria formazione e informazione. Nel processo sono state chiamate in causa come responsabili civili le cooperative che avevano avviato i tirocini - oltre la coop Progetto H di Macomer anche la Lariso con i familiari della vittima parte civili gli avvocati Mauro Cuccu e Gianluigi Mastio.

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