Morte sui binari, i due superstiti indagati per omicidio colposo 

TORINO. Se le procedure fossero state seguite alla lettera, la tragedia di Brandizzo non si sarebbe verificata. È quanto emerge dai primi atti dell’inchiesta della procura di Ivrea sull’incidente costato la vita a cinque operai, travolti e uccisi mercoledì notte da un treno sui binari della ferrovia Torino-Milano. Due persone sono state già iscritte nel registro degli indagati, ma è probabile che nelle prossime ore l’inchiesta si ampli. I due sono i sopravvissuti all’incidente: Antonio Massa, 46 anni di Grugliasco, addetto di Rfi al cantiere, il cosiddetto “scorta-ditta”, e Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer, l’azienda vercellese che aveva in appalto i lavori di manutenzione sui binari, collega delle cinque vittime.

Il primo, presente sul posto a poca distanza dal cantiere, avrebbe dovuto impedire agli operai di iniziare il lavoro in attesa del passaggio del treno. «Sono emerse gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell’incidente», ha spiegato la procuratrice capo, Gabriella Viglione. Il fascicolo è stato aperto per disastro e omicidio colposo, ma gli inquirenti non escludono si arrivi a ipotizzare il dolo eventuale. «Non ci sarebbe stata l’autorizzazione a lavorare sui binari al momento del passaggio del treno», aggiunge la procuratrice, che poi si sofferma sulle normative: «Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari». Il semaforo al binario 1 era verde all’imbocco della stazione di Brandizzo e i macchinisti del treno, probabilmente in ritardo di qualche minuto, non sono stati avvertiti della presenza degli operai sui binari.

