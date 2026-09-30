Morte sospetta, oggi l’autopsia 

È deceduto martedì notte all’ospedale San Martino il 50enne di Santa Giusta ricoverato da domenica sera. E per far piena luce sulle cause della morte la magistratura oristanese ha disposto oggi un’autopsia.

L’obiettivo è capire le cause che hanno portato al decesso del pescatore che pare fosse stato ricoverato per un’overdose. A dare l’allarme tre giorni fa un amico con il quale il 50enne stava trascorrendo la serata in piazza Othoca. Un malore, la corsa in ambulanza e il ricovero in ospedale ma le condizioni del pescatore erano fin da subito molto gravi.

L’autopsia sarà utile anche per capire, eventualmente, che tipo di droga abbia assunto il 50enne e se è stata adulterate. La famiglia ha dato incarico all’avvocato Simone Prevete di seguire tutta la vicenda. Il sindaco, Antonello Figus, ha invece deciso di rinviare lo spettacolo Santa Giusta in sound.

RIPRODUZIONE RISERVATA