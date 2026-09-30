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Santa Giusta.
01 ottobre 2026 alle 00:12

Morte sospetta, oggi l’autopsia 

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È deceduto martedì notte all’ospedale San Martino il 50enne di Santa Giusta ricoverato da domenica sera. E per far piena luce sulle cause della morte la magistratura oristanese ha disposto oggi un’autopsia.

L’obiettivo è capire le cause che hanno portato al decesso del pescatore che pare fosse stato ricoverato per un’overdose. A dare l’allarme tre giorni fa un amico con il quale il 50enne stava trascorrendo la serata in piazza Othoca. Un malore, la corsa in ambulanza e il ricovero in ospedale ma le condizioni del pescatore erano fin da subito molto gravi.

L’autopsia sarà utile anche per capire, eventualmente, che tipo di droga abbia assunto il 50enne e se è stata adulterate. La famiglia ha dato incarico all’avvocato Simone Prevete di seguire tutta la vicenda. Il sindaco, Antonello Figus, ha invece deciso di rinviare lo spettacolo Santa Giusta in sound.

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