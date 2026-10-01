SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Santa Giusta.
02 ottobre 2026 alle 00:17

Morte sospetta, la verità negli esiti degli esami medici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La verità sulla morte del pescatore di Santa Giusta potrà arrivare dall’esito delle analisi e degli altri accertamenti. L’autopsia sul corpo di Marcello Muroni, il 50enne deceduto martedì sera all’ospedale San Martino, ieri è andata avanti fino a tarda sera. Si dovrà attendere ancora per avere i primi riscontri: il medico legale Danilo Fois ha chiesto novanta giorni per depositare la sua relazione. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura che ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di cessione di stupefacenti, iscrivendo sul registro degli indagati il compaesano Filippo Defendente (assistito dall’avvocato Andrea D’Andrea). Un atto dovuto nei confronti della persona che, secondo quanto emerso, sabato sera sarebbe stata insieme alla vittima. I due amici avrebbero trascorso qualche ora nel Cagliaritano, poi il rientro a Santa Giusta a casa di Defendente. Qui i due potrebbero aver assunto qualche sostanza, forse un mix di stupefacenti che per Muroni si è rivelato fatale. Il pescatore avrebbe accusato un malore, sarebbe caduto da una sedia e a quel punto l’amico avrebbe chiamato il 118. Le condizioni del 50enne sono apparse da subito gravissime e dopo tre giorni si è spento al San Martino. Adesso si attende l’esito dell’autopsia e delle indagini che potrebbero allargarsi per ricostruire i vari passaggi nella cessione degli stupefacenti.

I familiari di Muroni sono assistiti dall’avvocato Simone Prevete.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Aeroporti, 30 milioni bloccati per la società unica che non c’è

Nel Documento finanziario nessuna traccia di quei fondi 
sentenza

Pranzo in pieno Covid alle terme di Sardara, condannati in quattro

Un anno e mezzo agli ufficiali della “Sassari”, otto mesi al manager e al sindaco di Mandas 
Francesco Pinna
Camera.

Legge elettorale, primo scoglio superato

Bocciate a voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità dell’opposizione 
Trasporti

Stop ai treni tra Oristano e San Gavino

Domani e domenica, e poi il 17 e 18 ottobre, si viaggerà sui bus sostitutivi 
Marco Noce
Caso Garlasco

Sempio, i Poggi non saranno parte civile

I consulenti della Procura: il Dna sulle unghie di Chiara non è contaminato 
roma

Sgarbi in terapia intensiva: «Condizioni critiche ma stabili»

Apprensione per lo storico dell’arte e politico ricoverato da mercoledì al Gemelli  