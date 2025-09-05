«Morte presunta per Irene Cristinzio» 

L’11 luglio, a 12 anni dalla scomparsa, la figlia Nicoletta Nanni ha postato poche parole che raccontano il dolore di un’assenza mai colmata: «Mamma ci manchi». Accanto la data della sparizione e quella dell’anniversario. Dopo anni di silenzio, ricerche, appelli e attesa, la scomparsa a Orosei di Irene Cristinzio, sparita l’11 luglio 2013, torna sotto i riflettori: i familiari hanno chiesto al Tribunale la dichiarazione di morte presunta.

La richiesta

Domanda promossa dai figli e dal marito, accolta in fase preliminare dalla giudice Tiziana Longu, che l’8 luglio ne ordina la pubblicazione invitando chiunque abbia notizie a farle pervenire entro sei mesi. Dietro l’atto formale si nasconde una delle più dolorose e misteriose scomparse della cronaca sarda recente. Quella mattina, lei, 64 anni, esce dalla sua casa di via Nurache, come ogni giorno per fare jogging. Ha una piccola pochette con fazzoletti e due cellulari, irraggiungibili già dalle 9. Non un dettaglio.

«Ci vediamo alle 8.30», dice al figlio rientrato da Milano per le vacanze per fare colazione insieme. Forze dell’ordine, unità cinofile, vigili del fuoco, barracelli e volontari setacciano per giorni pinete, campagne, pozzi, cisterne. Senza esito. Scomparsa nel nulla. Non nel Supramonte, tra anfratti e boschi isolati, ma in una cittadina turistica, in una mattina d’alta stagione. Diverse le ipotesi: allontanamento volontario, sequestro, scambio di persona. Poi, lentamente, il caso viene archiviato lasciando una sola certezza: il buio.

Nessuna resa

I familiari non si sono mai arresi. «Un atto dovuto, non è una resa», dice la figlia Nicoletta sulla richiesta di morte presunta. «Speriamo ancora che qualcuno parli, si ricordi qualcosa, dia una traccia». Per anni i familiari hanno tenuta viva l’attenzione, rilanciato appelli, chiesto che il silenzio non diventasse oblio. «L’amarezza più grande è aver dovuto difendere nelle prime ore mamma dalla tesi di un allontanamento volontario». Ore preziose, prima che si attivasse il poderoso apparato di ricerca. La richiesta di morte presunta rappresenta un passaggio doloroso ma inevitabile, che non chiude la vicenda: l’ordinanza della giudice riapre una finestra per eventuali segnalazioni. Chiunque abbia anche solo un ricordo, un sospetto, deve contattare il Tribunale di Nuoro. Qualcosa che magari, a 12 anni di distanza, grazie alla nuova tecnologia, può trovare risposta a un’unica domanda che da 12 anni riecheggia nel silenzio: che fine ha fatto Irene Cristinzio?

RIPRODUZIONE RISERVATA