Morte nel porto: «Servono più controlli» 

Le bandiere dei sindacati chiuse e listate a lutto, tanta tristezza ma anche tanto rammarico. C’era un clima cupo ieri mattina nel presidio davanti alla sede dell’Autorità portuale. Nessuno slogan o altro tra i compagni di lavoro di Raffaele Massa, l'operaio di 50 anni della società Grendi, morto schiacciato tra due semirimorchi mentre lavorava a bordo della nave Estraden ormeggiata al Porto canale. Se alla tragedia non si può rimediare si possono certo studiare norme e comportamenti che evitino altre sciagure. Cgil, Cisl e Uil hanno reclamato maggiore sicurezza e più controlli dal parte dell’Autorità portuale.

Il presidio

Sul porto di via Roma splende un sole primaverile. Decine di lavoratori portuali, in sciopero per protesta sino alla mezzanotte di ieri, (gli unici che hanno lavorato sono stati quelli della nave da crociera e per le merci pericolose e deperibili) si sono dati appuntamento nella sede dell’Authority per dire no all’ennesima morte su una nave. In modo pacifico e silenzioso, sotto gli occhi di Polizia e carabinieri, cercavano di capire la dinamica dell’incidente, del perché un lavoratore esperto come Raffaele Massa sia potuto rimanere schiacciato. «Siamo qui con le bandiere a lutto per ricordare un collega che non c’è più», afferma Michele Palenzona della Cisl. «E fondamentale che siano seguite tutte le procedure di sicurezza e che venga utilizzato il numero giusto del personale». Insomma, no al taglio dei posti di lavoro in nome del profitto».

Più controlli

Marco Manca, della Cgil, lo ripete come un disco rotto. «L’Autorità portuale deve effettuare più controlli. Non si possono più accettare riposi non rispettati, cicli operativi senza sosta, squadre minime di lavoro e carichi di lavoro oltre quanto prescritto dalle autorità preposte». Anche per Giomaria Cuccu, della Uil, la parola d’ordine è chiarezza. «Tutte le operazioni a bordo o in banchina, devono essere codificate. Niente va lasciato al caso».

L’incontro

Il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana riceve una delegazione di sindacalisti, al tavolo anche la Capitaneria di Porto. «L’anno scorso nel porto di Cagliari abbiamo effettuato 166 controlli e non abbiamo rilevato irregolarità importanti. Ma non dobbiamo arrenderci all’abitudine. Si tratta di attività pericolose e non ci devono essere percentuali di rischio. Svolgiamo un’attività molto intensa di controlli. Abbiamo deciso di convocare la commissione per la sicurezza del porto per rafforzare la cultura della sicurezza coinvolgendo tutti. In primo luogo – precisa il presidente dell’Autorità portuale – i lavoratori che notano condizioni irregolari che durante le ispezioni non riusciamo a verificare». Avete verificato anche la Grendi? «Sì – afferma Deiana – l’ultima nella prima decade di gennaio, la precedente a dicembre.

Le indagini

Ieri il sostituto procuratore Daniele ha disposto l’autopsia sul corpo di Raffaele Massa. Oggi il fascicolo sulla morte dell’operaio sarà affidato a un magistrato specializzato in incidenti sul lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA